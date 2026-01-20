DAX Prognose für Dienstag, 20.01.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.967 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der Index zunächst etwas erholen, gab die Gewinne nachfolgend aber direkt wieder ab. Das Tagestief, das am Mittag formatiert wurde, ist zwar nachfolgend wieder zurückgekauft worden, das Tageshoch wurde aber im Rahmen der Entlastungsbewegung nicht mehr erreicht. Am Nachmittag stellten sich wieder Gewinnmitnahmen ein, der Index ist erneut unter die 25.000 Punkte-Marke zurückgefallen. Zu Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.971 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

DAX aktuell schwach: Rückfall unter 25.000 Punkte nach Gewinnmitnahmen, Vorbörse bei 24.832 Punkten - das kurzfristige Momentum bleibt angeschlagen. DAX Prognose (kurzfristig): 1h-Chart bärisch unter SMA20, 4h-Chart neutral unter SMA20/SMA50 - Risiko weiterer Abgaben Richtung 24.750 bzw. tiefer. Tagesausblick: Erwartung seitwärts bis abwärts, Bear-Szenario 60 % vs. Bull-Szenario 40 %, erwartete Range 25.071/25.180 bis 24.825/24.688 Punkte. DAX Aktuell: Rückfall unter 25.000 Punkte nach schwachem Wochenstart Der DAX ist gestern Morgen bei 24.967 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels konnte sich der Index zunächst leicht erholen, gab diese Gewinne jedoch schnell wieder ab. Das Tagestief, das am Mittag formatiert wurde, wurde zwar anschließend zurückgekauft, das Tageshoch konnte im Rahmen der Entlastungsbewegung aber nicht mehr erreicht werden. Am Nachmittag setzten erneut Gewinnmitnahmen ein: Der DAX aktuell fiel wieder unter die 25.000-Punkte-Marke zurück. Zum Wochenbeginn wurde damit ein Xetra-Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich verlief der Handel in einer engen Box seitwärts. Der DAX ging bei 24.971 Punkten aus dem Tageshandel. DAX-Marktbreite (Xetra, 19.01.2026) Per Xetra-Schluss notierten 6 Aktien im Plus, 34 Werte wurden mit Abschlägen gehandelt. Top-Gewinner im DAX: Deutsche Telekom +1,60 %

Rheinmetall +1,14 %

Bayer +0,95 % Schwächste Werte im DAX: adidas -5,30 %

Porsche Automobilholding -3,63 %

Siemens Healthineers -3,50 % DAX Prognose: Tagesdaten und Volatilität im Überblick Kennzahl 19.01. 16.01. Tageshoch (TH) 25.092 25.375 Tagestief (TT) 24.929 25.223 Xetra Schluss 24.960 25.276 Range (Punkte) 163 152 Anmerkung: Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr....

