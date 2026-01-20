Berlin (ots) -Unternehmen konkurrieren um Fachkräfte - und Beschäftigte erwarten ein überzeugendes Gesamtpaket. Neben Gehalt, Arbeitszeit und Benefits entscheidet heute vor allem eins: der Ort, an dem Menschen jeden Tag arbeiten. Der Frage, welchen Einfluss Qualität, Ausstattung und Lage des Büros haben, ist der Flex-Office-Anbieter Mindspace (https://www.mindspace.me/de/) gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen Civey in einer repräsentativen Online-Studie* nachgegangen. Das Ergebnis zeigt deutlich: Die gerade in den Arbeitsmarkt drängende Gen Z hat völlig andere Erwartungen an Büros als ältere Generationen.Besseres Büro statt mehr GehaltEin zentrales Ergebnis unterstreicht die Relevanz attraktiver Arbeitsorte: 22,8 % der Befragten würden für ein schöneres und gesünderes Büro Gehaltseinbußen von bis zu 20 % akzeptieren. Besonders ausgeprägt ist die Bereitschaft bei jungen Beschäftigten zwischen 18 und 29 Jahren: Hier liegt die Zahl derjenigen, die Gehaltsabstriche machen würden, sogar bei 36,9 % und damit doppelt so hoch wie in der Altersgruppe der 50-64-Jährigen (18,1 %). Diese Unterschiede machen deutlich, dass sich hochwertige Arbeitsräume zunehmend zu einem strategischen Vorteil im Wettbewerb um Talente entwickeln.Arbeitsplatzgestaltung wird zum WettbewerbsfaktorDieser Trend spiegelt sich auch in der Arbeitgeberwahl wider: 42,7 % der Befragten geben an, dass die Gestaltung ihrer Arbeitsumgebung einen starken oder sehr starken Einfluss darauf hat, für welches Unternehmen sie sich entscheiden. Besonders Frauen messen diesem Aspekt mit 47 % mehr Bedeutung bei als Männer (38,7 %). Mit zunehmendem Alter steigen die Ansprüche insgesamt weiter an. Ein ansprechendes Arbeitsumfeld wird damit zum echten Wettbewerbsvorteil, besonders für Unternehmen, die Frauen und erfahrene Fachkräfte gewinnen wollen.Das müssen moderne Büros leistenNeben der Ausstattung stellt sich auch die Frage, wofür das Büro heute überhaupt gebraucht wird. Mehr als die Hälfte der Befragten (58,5 %) sieht seine Hauptfunktion im konzentrierten Arbeiten sowie in kreativen Prozessen (46 %). Doch die Erwartungen unterscheiden sich: Jüngere Mitarbeitende suchen im Büro Inspiration und Erholung (17,6 %) - etwas, das ältere Generationen deutlich seltener einfordern. Der wachsende Bedarf nach Rückzugsräumen zeigt, dass Arbeit und Erholung zunehmend ineinander greifen und Arbeitgebende darauf reagieren müssen.Junge Talente fordern Rundum-Angebot am ArbeitsplatzÜber alle Altersgruppen hinweg haben funktionale Standards wie ergonomische Möbel, Rückzugsorte oder gutes Licht Priorität. Gleichzeitig zeigt die Gen Z ein deutlich breiteres Verständnis davon, was ein attraktiver Arbeitsplatz heute leisten muss. Für sie endet das Büro nicht an der Bürotür - im Gegenteil. So wünschen sich 18-29-Jährige weit häufiger Angebote im direkten Umfeld als der Durchschnitt aller Altersgruppen: vom Wellnessbereich (25,7 % vs. 8 % insgesamt) über ein Fitnessstudio (31,6 % vs. 14,3 %) bis hin zu Dienstleistern wie Friseuren (23,8 % vs. 11,9 %). Für die Gen Z wird das Büro zum Ankerpunkt, an dem Arbeit, Alltag und Wohlbefinden selbstverständlich zusammengehören.Peter Demidov, General Manager von Mindspace Germany, ordnet die Ergebnisse ein: "Die Studie zeigt, wie hoch - und wie unterschiedlich - die Erwartungen an moderne Büros sind. Besonders die Gen Z erwartet Orte, die Arbeit, Alltag und Wohlbefinden verbinden. Erfolgreiche Arbeitswelten müssen deshalb Work-Life-Blend ermöglichen und das flexibel, durchdacht und generationengerecht."*Civey hat vom 31.10. bis zum 16.11.2025 online 2.000 Erwerbstätige aus Unternehmen mit hybriden Arbeitsmodellen befragt. Die Ergebnisse sind durch Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ.Das Dokument zur Pressemitteilung und das Whitepaper zur Studie finden Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1LNMhL4AUpUNXvNyxPvjq2sUv9ITlx9B9?usp=sharing).Über MindspaceMindspace (https://www.mindspace.me/de/) ist ein Flex-Office-Anbieter, der eine globale Denkweise mit lokalem Flair kombiniert. Unternehmen jeder Größe profitieren von hochwertigen und individuell designten Arbeitsplätzen, voll ausgestatteten Meetingräumen, einem Community-Team an jedem Standort und regelmäßig stattfindenden Networking-Events. Zum Kundenstamm an mehr als 45 Standorten in 20 Städten und 7 Ländern in Europa und den USA gehören Blue-Chip-Unternehmen, Konzerne und KMU wie Samsung, Microsoft, Techstars Accelerator, Barclays Bank, Taboola, GoPro, Playtika und Klarna.Pressekontakt:ZUCKER.Kommunikation GmbHTeam Mindspacemindspace@zucker.berlin+49 30 24 75 870Original-Content von: Mindspace, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181881/6199909