Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Markt für Neuemissionen von Covered Bonds ebenso wie für Governments, SSAs und Corporates ist mit beeindruckender Nachfrage ins neue Jahr gestartet, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Trotz deutlich gesunkener Risikoaufschläge bei gedeckten Anleihen im abgelaufenen Jahr und nur geringer und teilweise sogar negativer Neuemissionsspreads würden die neuen Anleihen massiv gezeichnet und könnten hervorragend platziert werden. Nach einer frühen Verabschiedung des Neuemissionsmarktes in die Weihnachtspause Ende November bei weiterhin hoher Kundennachfrage habe sich ein hoher Anlagebedarf angestaut. Dennoch zeige sich eine deutliche Preissensivität der Investoren bei zu ambitionierten Spreads und auch am Sekundärmarkt würden teure Offerten gemieden. Der Januar verspreche ein neuer Rekordmonat für Covered-Bondemissionen zu werden, und sofern die Spreadvorstellungen der Emittenten nicht übertrieben gedrückt würden, solle das sehr große Angebot weiterhin auf hohe Nachfrage treffen. (Ausgabe Januar 2026) (20.01.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
