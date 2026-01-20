Hamburg (ots) -Die global agierende Unternehmensgruppe Engel & Völkers schließt das Geschäftsjahr 2025 mit Bestmarken ab: Der Immobiliendienstleister mit Fokus auf das Luxus- und Premiumsegment hat seinen weltweiten Courtageumsatz auf über 1,3 Mrd. Eurogesteigert. Damit verzeichnet die Gruppe das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte. Auch beim EBITDA erzielte das Unternehmen einen neuen Rekordund konnte zweistellig gegenüber dem Vorjahr wachsen. "Wir setzen unsere Erfolgsstrategie ONE konsequent um, bleiben weiterhin auf nachhaltigem, profitablem Wachstumskurs undunterstreichen mit unserer Expertise und erstklassigen persönlichen Beratung die starke Marktposition eindrucksvoll", sagt Jawed Barna, Group CEO von Engel & Völkers. "Dieses historische Ergebnis ist auch ein Beleg für die Resilienz unseres Geschäftsmodells und unsererglobalen Aufstellung, da das vergangene Jahr nicht zuletzt von enormen geopolitischen Unsicherheiten und konjunktureller Abkühlung geprägt war."Engel & Völkers konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr sowohl im deutsprachigen Heimatmarktüberproportional wachsen als auch seinen weltweiten Expansionskurs erfolgreich fortsetzen und weitere Marktanteile gewinnen: Die Unternehmensgruppe eröffnete 2025 international rund 50 neue eigene und lizenzierte Standorte unter der Marke. Hierzu gehören unter anderem der Markteintritt in ausgewählte Märkte in der Karibik mit hoher internationaler Nachfrage sowie die erfolgreiche Fortsetzung der Expansion in Frankreich, Italien und Griechenland.Die globale Unternehmensgruppe setzt auf die kontinuierliche Weiterentwicklung der eigenen digitalen Plattform mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und eröffnete jüngst einen neuenTechnologie Hub in Europa, um weitere hochqualitative Tech-Services und Produkte inhouse zuentwickeln. "Wir investieren weiter in Technologie und beschleunigen Innovationen und GenAI, umweltweit erstklassige und marktüberlegene Lösungen für unsere Immobilienberater sowie unsereanspruchsvolle Kundschaft sicherzustellen. Technologie, KI und langjährige menschliche Expertise arbeiten bei Engel & Völkers bereits enger zusammen als je zuvor", sagt Jawed Barna.2026 wird Engel & Völkers seinen Wachstumskurs weltweit beschleunigen. Zudem ist diestrategische Erschließung neuer Wachstumsmärkte geplant. Den Auftakt bildet bereits Anfangdes Jahres der Einstieg in den polnischen Markt. Weitere Schritte, darunter der Einstieg inausgewählte internationale Märkte mit hoher Relevanz für anspruchsvolle Wohn- undLebenskonzepte, stehen auf der Agenda. "Unsere strategische Ausrichtung ist klar: Mit unsererExpertise und erstklassigen Servicequalität in der persönlichen Kundenberatung, derkontinuierlichen Weiterentwicklung unserer digitalen Angebote sowie der Stärke unseres globalen Netzwerks werden wir diese Erfolgsgeschichte konsequent fortschreiben", resümiert Jawed Barna.Über Engel & Völkers: Engel & Völkers ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien im Premium- und Luxussegment. Zudem ist Engel & Völkers in der Vermarktung von Yachten und Jets tätig. Seit 1977 legt das Unternehmen höchste Priorität auf die Wünsche und Bedürfnisse privater als auch institutioneller Kund:innen und entwickelt dasServiceangebot rund um die Immobilie stetig weiter. Verkauf und Vermietung, aber auch die Beratungdiverser Investment- und Anlagemöglichkeiten im Immobiliensegment, gehören heute zu denKernkompetenzen der über 16.700 Personen, die unter der Marke Engel & Völkers tätig sind. Engel &Völkers ist aktuell mit eigenen und lizenzierten Standorten in mehr als 35 Ländern auf fünf Kontinentenpräsent. Das Unternehmen setzt neue Standards in der Realisierung von digitalen Lösungen mit Hilfe vonkünstlicher Intelligenz für die Vermittlung als auch für alle Serviceleistungen rund um das Immobiliengeschäft. www.engelvoelkers.comPressekontakt:Engel & Völkers Holding GmbHMareike FryeGlobal Corporate CommunicationsVancouverstraße 2a20457 HamburgDeutschlandT: +49 152 03 02 86 63mareike.frye@engelvoelkers.comOriginal-Content von: Engel & Völkers GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72369/6199916