Mainz (ots) -
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 08/26
Samstag, 14.02.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.15 Die Zwangsarbeiterin - Nadeshdas langer Weg nach Hause
Deutschland 2021
"Judenhass in Deutschland - 80 Jahre nach Auschwitz" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 15.02.
Bitte Programmänderung beachten:
5.45 Ermittler!
Versteckspiel
Deutschland 2021
"Ermittler! - Das fünfte Gebot" entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 16.02.
Bitte Programmänderung beachten:
"Die Spur: Der gefährliche Goldrausch in Silicon Valley - Wer steckt hinter ChatGPT & Co.?" um 9.15 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 9.43 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 17.02.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.45 Chinas goldenes Zeitalter - Die Tang-Dynastie
Großbritannien 2019
"Wer ist Peter Thiel?" entfällt "Die sieben großen Rätsel der Menschheit" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 18.02.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.15 Die Entstehung der Erde
Death Valley
USA 2009
"Die Entstehung der Erde: Die Atacama-Wüste" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 20.02.
Bitte Programmänderung beachten:
"planet e.: Das Geheimnis der vergessenen Ruinen - Wie Natur Lebensräume erobert" um 8.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6199930
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 08/26
Samstag, 14.02.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.15 Die Zwangsarbeiterin - Nadeshdas langer Weg nach Hause
Deutschland 2021
"Judenhass in Deutschland - 80 Jahre nach Auschwitz" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 15.02.
Bitte Programmänderung beachten:
5.45 Ermittler!
Versteckspiel
Deutschland 2021
"Ermittler! - Das fünfte Gebot" entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 16.02.
Bitte Programmänderung beachten:
"Die Spur: Der gefährliche Goldrausch in Silicon Valley - Wer steckt hinter ChatGPT & Co.?" um 9.15 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 9.43 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 17.02.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.45 Chinas goldenes Zeitalter - Die Tang-Dynastie
Großbritannien 2019
"Wer ist Peter Thiel?" entfällt "Die sieben großen Rätsel der Menschheit" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 18.02.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.15 Die Entstehung der Erde
Death Valley
USA 2009
"Die Entstehung der Erde: Die Atacama-Wüste" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 20.02.
Bitte Programmänderung beachten:
"planet e.: Das Geheimnis der vergessenen Ruinen - Wie Natur Lebensräume erobert" um 8.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6199930
© 2026 news aktuell