Gold und Silber klettern unaufhaltsam nach oben. Trotz einer deutlich überkauften Situation bei Silber nähert sich das Edelmetall der Marke von 100 Dollar je Unze. "Es scheint fast so, als ob dreistellige Kurse eine magische Anziehungskraft auf das Edelmetall ausüben", sagt Markus Bußler.Technisch ist die Bewegung schwer greifbar. "Sicher, Silber macht, was Silber machen soll", sagt Markus Bußler. Der Bewertungsrückstand zu Gold werde aktuell aufgeholt. Doch die Edelmetalle waren wohl noch nie zuvor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär