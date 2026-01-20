Zollängste bremsen Europas Aktien - DAX setzt Korrektur fort

Makroökonomischer Überblick
Im Zentrum des Marktinteresses stehen heute die erneut aufgeflammten transatlantischen Spannungen. US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende neue Strafzölle gegen mehrere europäische NATO-Staaten angekündigt, die bei Ausbleiben eines Abkommens weiter verschärft werden sollen. Diese Entwicklung belastet insbesondere exportorientierte Volkswirtschaften und wirft Fragen zur künftigen Ertragsdynamik europäischer Unternehmen auf. Marktteilnehmer wägen zudem ab, inwieweit die jüngste Eskalation die Investitions- und Reformagenda in Europa beeinflussen könnte.
Meistgehandelte Aktien im Fokus
Hypoport
Die Aktie des Finanzdienstleisters startet deutlich schwächer in den Tag. Auslöser sind veröffentlichte Transaktionszahlen der Plattform Europace, die im Schlussquartal hinter den Markterwartungen zurückblieben. Händler sprechen von einem überraschend schwachen Jahresendgeschäft, was Zweifel an der kurzfristigen Wachstumsdynamik schürt und zu erhöhtem Verkaufsdruck führt.
Salzgitter
Die Aktien des Stahlherstellers notieren deutlich im Plus und befinden sich auf einem mehrjährigen Allzeithoch aus 2018. Ein Analyst der Investmentbank Oddo BHF stufte das Papier von Underperform auf Outperform hoch. Die Neubewertung löste spürbar erhöhtes Handelsvolumen aus und sorgte dafür, dass sich Salzgitter klar vom schwachen Gesamtmarkt abkoppeln konnte.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bull
|UG98EP
|2,06
|24529,416062 Punkte
|127,3
|Open End
|DJ Industrial Average
|Bear
|UG9HDY
|9,2
|49694,487595 Punkte
|44,85
|Open End
|DAX
|Bull
|UN1UUY
|2,54
|24459,105487 Punkte
|95,32
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UG75YV
|7,54
|23968,297093 Punkte
|33,65
|Open End
|DAX
|Bull
|UN1UW7
|2,08
|24499,355505 Punkte
|112,73
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.01.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Fraport AG
|Call
|UG1LDF
|0,17
|90,00 EUR
|9,33
|17.06.2026
|Micron Technology Inc.
|Call
|UN30KH
|1,63
|380,00 USD
|8,44
|18.02.2026
|DAX
|Call
|UN2VYB
|14,19
|24100,00 Punkte
|6,48
|19.03.2027
|Alphabet Inc. (C Shares)
|Call
|HD4LNL
|0,78
|400,00 USD
|8,57
|17.06.2026
|DAX
|Put
|UG2LSM
|5,14
|24200,00 Punkte
|18,29
|20.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.01.2026; 10:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Short
|UG5RM9
|2,14
|27731,690175 Punkte
|-9
|Open End
|Palantir Technologies Inc.
|Long
|UG87TV
|2,16
|142,499883 USD
|6
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Long
|UG02JC
|1,56
|33,868727 EUR
|6
|Open End
|DAX
|Long
|HD6SGF
|13,73
|20802,357633 Punkte
|6
|Open End
|Novo-Nordisk AS
|Long
|UG8MLS
|13,3
|49,875899 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.01.2026; 10:20 Uhr;
