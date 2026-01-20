Die Aktie von Alphabet hat sich in den vergangenen Monaten zu einem der auffälligsten Titel im Kreis der großen US-Technologiewerte entwickelt. Nach einer außergewöhnlichen Kursrallye stellt sich für Anleger nun die Frage, ob weiteres Potenzial vorhanden ist oder ob die Bewertung bereits alle positiven Erwartungen widerspiegelt. Stärkste Entwicklung innerhalb der großen Tech-Werte Seit dem Frühjahr 2025 zählt Alphabet zu den klaren Gewinnern unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de