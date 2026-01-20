Die Vorwerk-Aktie befindet sich seit Anfang 2024 in einem langfristigen Aufwärtstrend, gegenüber dem damaligen Kurs verachtfachte sich der Kurs. Am Dienstag verliert sie aktuell -1,5% und steht bei knapp 80 €. Gewinnt sie 2026 wieder an Fahrt? Infrastrukturmaßnahmen beginnen Das beschlossene Sondervermögen von 500 Milliarden € dürfte 2026 in die Realisierung übergehen. Vor der Umsetzung müssen die Vorhaben geplant und genehmigt werden. Dieser Prozess ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de