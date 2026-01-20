© Foto: adobe.stock.comEine Serie starker Studiendaten treibt ImmunityBio in einen Kaufrausch. Der Kurs schießt hoch, das Volumen explodiert - und Leerverkäufer stehen plötzlich im Regen.ImmunityBio hat einen der spektakulärsten Kurssprünge des Jahres verzeichnet - und wird für viele Privatanleger zum nächsten Short-Squeeze-Kandidaten. Das stark geshortete Biotech-Unternehmen hat innerhalb einer Woche eine Serie positiver Studiendaten veröffentlicht, die den Aktienkurs regelrecht explodieren lassen. Die Aktie hatte sich in der vergangenen Woche nahezu verdoppelt, seit Jahresbeginn kommen die Titel auf einen Kurszuwachs von 179 Prozent. Nach diesem starken Anstieg konsolidiert die Aktie am Dienstag vorbörslich …Den vollständigen Artikel lesen
