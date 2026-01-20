EQS-News: Bybit / Schlagwort(e): Produkteinführung

WIEN, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Bybit EU gab heute die Einführung von Bitcoin-Cashback auf der Bybit Card bekannt, die es berechtigten Nutzern ermöglicht, bei ihren täglichen Einkäufen Prämien direkt in Bitcoin zu erhalten. Anstatt eine sofortige Handelsentscheidung zu erfordern, ermöglicht diese Funktion den Nutzern, schrittweise in Bitcoin zu investieren, indem sie ihre laufenden Ausgaben für Lebensmittel, Reisen oder sonstigen täglichen Bedarf tätigen. Je nach Belohnungsstufe können Nutzer zwischen 2 % und 10 % Cashback in Bitcoin erhalten. "Bitcoin-Cashback integriert Krypto in die tägliche Routine von Menschen", erklärt Mazurka Zeng, Co-CEO bei Bybit EU. "Anstatt aktiv handeln zu müssen, erhalten Nutzer die Möglichkeit, durch regelmäßige Ausgaben schrittweise und in ihrem eigenen Tempo Kapital zu bilden. Für Interessierte, die noch zurückhaltend sind, bietet dies eine einfache und kontrollierte Gelegenheit, Erfahrungen mit Bitcoin zu sammeln." Cashback folgt der bestehenden Bybit Card-Stufenstruktur und wird den Nutzern täglich auf ihren Guthabenkonten gutgeschrieben. Nutzer können Bitcoin als ihr bevorzugtes Cashback-Token direkt im Kartenbereich ihres Bybit EU-Kontos auswählen, ohne dass sich die Berechnung der Prämien ändert. Die Bybit Card steht berechtigten Nutzern im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zur Verfügung und kann überall verwendet werden, wo Mastercard akzeptiert wird. Es fallen keine jährlichen Gebühren an, und Nutzer können die Karte zu Apple Pay oder Google Pay hinzufügen oder eine kostenlose physische Karte anfordern. Karteninhaber können wählen, ob sie Cashback in USDC oder in Bitcoin erhalten möchten. Neben der Einführung von Bitcoin-Cashback führt Bybit EU ein neues physisches Kartendesign ein, das exklusiv europäischen Nutzern angeboten wird. Neue Nutzer können auch an der zeitlich begrenzten Aktion teilnehmen, bei der sie bis zu 10 % Cashback in Bitcoin auf ausgewählte Ausgabenkategorien erhalten, maximal jedoch bis zu einem Betrag von 150 €. Diese Einführung basiert auf dem umfassenden Produktansatz von Bybit EU, der darauf abzielt, die Reibungspunkte beim Zugriff auf Kryptowährungen und bei der Interaktion mit ihnen zu minimieren. Neben Funktionen wie Recurring Buy und Dollar-Cost Averaging ist das Belohnungsprogramm der Bybit Card so konzipiert, dass sich die Nutzer schrittweise mit digitalen Vermögenswerten beschäftigen und dabei vertraute finanzielle Verhaltensweisen anwenden. BybitEU / CryptoHub / BybitCard Informationen zu Bybit EU Die Bybit EU GmbH ist eine neu gegründete europäische Gesellschaft, die über die Plattform Bybit.eu Kunden im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR* mit Ausnahme von Malta) betreut. Bybit EU wird von der Bybit EU GmbH betrieben, einem lizenzierten Krypto-Asset-Dienstleister (CASP) gemäß der Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCAR). Bybit EU bietet vollständig regulierte Dienstleistungen, darunter Krypto-Verwahrung, -Umtausch und -Prämienprodukte und mehr, in voller Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften zum Anlegerschutz und zur Marktintegrität. Die Bybit EU GmbH ist ein gemäß der Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) lizenzierter Crypto-Asset-Service Providier, der berechtigt ist, den Einwohnern des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme von Malta) die folgenden Dienstleistungen anzubieten: die Verwahrung und Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten im Namen von Kunden;

Austausch von Krypto-Assets gegen Geld;

Austausch von Krypto-Assets gegen andere Krypto-Assets;

Platzierung von Krypto-Vermögenswerten; und

Erbringung von Transferdienstleistungen für Krypto-Vermögenswerte im Namen von Kunden. Die Bybit EU GmbH ist weder Betreiber einer Handelsplattform für Krypto-Assets noch bietet sie Anlageberatung an. Medienkontakt: press@bybit.com www.bybit.eu Haftungsausschluss: Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf digitaler Vermögenswerte dar. Die hier erwähnten Produkte und Dienstleistungen unterliegen den in den jeweiligen Ländern geltenden Gesetzen und Vorschriften und sind möglicherweise in bestimmten Regionen nicht verfügbar. Als zentralisierte Börse kann Bybit EU bestimmte Produkte, einschließlich Staking, anbieten, die auf einer Off-Chain-Basis funktionieren, bei der die Vermögenswerte der Nutzer von Bybit EU gehalten und die Belohnungen intern berechnet und verteilt werden, ohne dass Transaktionen auf der Blockchain aufgezeichnet werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Nutzer sollten alle Risiken sorgfältig abwägen, bevor sie sich an einer Aktivität im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten beteiligen. Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2723256/Bybit_Europe_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bybit-eu-fuhrt-bitcoin-cashback-auf-der-bybit-card-ein-und-verwandelt-alltagliche-ausgaben-in-btc-302665262.html



