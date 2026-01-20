EQS-News: Clapp Finance / Schlagwort(e): Produkteinführung

Clapp Finance führt Flexible Savings ein: Bis zu 5,2 % APY mit sofortigem Zugriff



20.01.2026 / 11:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRAG, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Clapp Finance, eine All-in-One-Plattform für die Verwaltung von Kryptowährungen, hat "Flexible Savings" eingeführt. Mit diesem hochverzinslichen Produkt können Nutzer wettbewerbsfähige Zinsen auf Kryptowährungen, Stablecoins und Euro verdienen, ohne Gelder zu binden. Es bietet eine sichere und liquide Möglichkeit, innerhalb der App Vermögen aufzubauen. Die Einführung entspricht der steigenden Nachfrage nach passivem Einkommen aus digitalen Vermögenswerten. Sie bietet bis zu 5,2 % APY (Jahreszinssatz) auf Vermögenswerte wie EUR, BTC, ETH und Stablecoins, mit täglicher Verzinsung und sofortigem Zugriff. "Die Menschen möchten, dass ihr Geld sich vermehrt, ohne gebunden zu sein", sagte Ilya Stadnik, CEO von Clapp Finance. "Banken bieten niedrige Zinsen, viele Krypto-Produkte erfordern Sperrfristen. Flexible Savings ändert das - damit können Sie hohe Renditen erzielen und haben gleichzeitig vollen Zugriff auf Ihre Gelder. Dies ist der Beginn unseres Hubs für diversifizierte Erträge, mit Fixed Savings, das in Kürze verfügbar sein wird, um Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihr Vermögen zu geben." Wichtigste Merkmale von Clapp Flexible Savings Hohe Rendite, keine Sperrfristen : Erzielen Sie bis zu 5,2 % APY. Zahlen Sie jederzeit beliebige Beträge aus.

: Erzielen Sie bis zu 5,2 % APY. Zahlen Sie jederzeit beliebige Beträge aus. Tägliche Verzinsung : Die Zinsen werden alle 24 Stunden gutgeschrieben.

: Die Zinsen werden alle 24 Stunden gutgeschrieben. Unterstützung mehrerer Vermögenswerte : Verdienen Sie mit EUR, USDC, USDT, BTC und ETH.

: Verdienen Sie mit EUR, USDC, USDT, BTC und ETH. Sicher und reguliert : Die Vermögenswerte werden durch Fireblocks geschützt; Clapp ist ein registrierter EU-VASP.

: Die Vermögenswerte werden durch Fireblocks geschützt; Clapp ist ein registrierter EU-VASP. Vollständig integriert: Verwalten Sie Ihre Ersparnisse nahtlos in Ihrer Clapp-Wallet, zusammen mit Ihren Handelsgeschäften, Kreditlinien und Portfolios. Sparen neu definiert mit beispielloser Flexibilität Ihre Ersparnisse sind Teil Ihrer Finanzstrategie in Clapp. Erzielen Sie Rendite und übertragen Sie dann sofort Geldbeträge für den Handel, die Verwaltung von Krediten oder Investitionen - ganz ohne Gebühren oder Verzögerungen. Diese nahtlose Liquidität ist ideal für Notfallfonds, Ziele oder ungenutztes Kapital. Aktuelle APY-Zinssätze EUR, USDC, USDT: 5,2% APY

Ethereum (ETH): 4,2% APY

Bitcoin (BTC): 3,2% APY Die Einführung ist eine Reaktion auf das explosive Wachstum des Sektors der renditeträchtigen Stablecoins, der innerhalb von weniger als zwei Jahren um das 13-fache gewachsen ist. Dies unterstreicht einen bedeutenden Wandel, da Investoren über die traditionelle Finanzwelt hinaus nach zuverlässigen passiven Einkommensquellen suchen. Sind Sie bereit, Geld zu verdienen? Nutzer können Clapp Flexible Savings innerhalb von Sekunden in der App aktivieren, bereits ab einem Betrag von nur 10 € oder 10 $. Informationen zu Clapp Finance Clapp ist ein 2025 gegründetes Fintech-Unternehmen mit Sitz in der EU, das eine All-in-One-Krypto-Plattform anbietet. Die integrierte Wallet, Börse, Sparfunktion, Portfolios und Kreditlinien verbinden CeFi und DeFi mit benutzerfreundlichen Tools für über 130 Länder. Verfolgen Sie die Entwicklung von Clapp auf X und LinkedIn . Medienkontakt:

Alicia Ktorides

PR- und Kommunikationsmanagerin

aktorides@clapp.finance

https://clapp.finance/ Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2826205/5723599/Clapp_Finance_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/clapp-finance-fuhrt-flexible-savings-ein-bis-zu-5-2--apy-mit-sofortigem-zugriff-302665246.html



20.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News