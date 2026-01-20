Berlin (ots) -Als die Kita St. Nikolaus aus Kirchen 2025 von Eltern empfohlen wurde, ahnte niemand, dass sie bald zu den Preisträgern des Deutschen Kita-Preises gehören würde. Heute sagt Kita-Leitung Andrea Braun: "Die Teilnahme am Deutschen Kita-Preis hat uns einen intensiven internen Reflexionsprozess gebracht. Wir haben uns ausgetauscht, hinterfragt und weiterentwickelt. Darüber hinaus haben wir viel Wertschätzung und Zuspruch für unsere Arbeit erfahren und das hat sehr gutgetan." Seit heute können sich Kitas und lokale Bündnisse wieder um den Deutschen Kita-Preis bewerben. Die Frist endet am 20. März 2026.Unter www.deutscher-kita-preis.de/bewerbung beantworten Interessierte Fragen zu Motivation, Arbeit und Besonderheiten der Einrichtung oder des Bündnisses. Vergeben wird der Preis vom Bundesbildungsministerium und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung gemeinsam mit weiteren Partnern in den Kategorien "Kita des Jahres" und "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres". In letzterer zeichnen die Initiatoren Kooperationen mehrerer Partner aus, die sich gemeinsam mit Kitas, Familienzentren oder Tageseltern für gute frühe Bildung in ihrer Region stark machen.Die Auszeichnung ist mit insgesamt 110.000 Euro dotiert:- Die Erstplatzierten in beiden Kategorien erhalten jeweils 25.000 Euro- Die Zweitplatzierten 15.000 Euro- Die Drittplatzierten 10.000 Euro- Alle weiteren Finalisten bekommen einen Anerkennungspreis von 1.000 EuroZusätzlich gibt es den Zusatzpreis "Attraktivität der Arbeit", gefördert durch den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), im Wert von 4.000 Euro, sowie den ELTERN-Sonderpreis, ein Publikumspreis mit Bücherpaketen für Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren. Zudem können sich die Kinder der Kita des Jahres auf einen besonderen Höhepunkt freuen: Der KiKA besucht die Einrichtung und feiert gemeinsam mit ihnen einen KiKANiNCHEN-Tag.Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine Fachjury aus Wissenschaft, Praxis und Wirtschaft. Bewertet werden unter anderem herausragende Qualität in der frühen Bildung, die Mitwirkungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern sowie die Zusammenarbeit mit Akteurinnen und Akteuren vor Ort. Die feierliche Preisverleihung findet im November 2025 in Berlin statt.Gute Arbeit verdient Anerkennung: Jetzt Kitas und Bündnisse empfehlenEltern, Großeltern und engagierte Menschen können Kitas oder Initiativen unter www.deutscher-kita-preis.de/empfehlung für den Deutschen Kita-Preis vorschlagen. Die empfohlenen Teams werden persönlich kontaktiert und zum Mitmachen eingeladen. Jede Empfehlung ist ein Zeichen der Wertschätzung für die wichtige Arbeit in der frühen Bildung.Informationen und Fragen rund um den Deutschen Kita-PreisDie wichtigsten Fragen und Antworten zum Bewerbungsverfahren gibt es im FAQ unter www.deutscher-kita-preis.de/faq. Zudem beantwortet das Team des Deutschen Kita-Preises Fragen per E-Mail (kontakt@deutscher-kita-preis.de) und telefonisch unter 030 25 76 76 25 (dienstags 13 - 15 Uhr und mittwochs 10 - 12 Uhr).Auch eine digitale Infoveranstaltung am 27. Januar von 13 - 14 Uhr stellt die Auszeichnung und das Bewerbungsverfahren vor. Weitere Informationen und den Link zur Teilnahme gibt es unter www.deutscher-kita-preis.de.Über den Deutschen Kita-PreisDer Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, der DFL Stiftung, der Marke ELTERN, der Heinz und Heide Dürr Stiftung und der Soziallotterie freiheit+. Die Auszeichnung setzt Impulse für Qualität in der frühkindlichen Bildung und würdigt das Engagement der Menschen, die tagtäglich in Kitas und lokalen Bündnissen zeigen, wie gute Qualität vor Ort gelingt.Pressekontakt:Viktoria SiegelProgrammkommunikationDeutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbHTel.: 030 25 76 76 892E-Mail: viktoria.siegel@dkjs.deOriginal-Content von: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114440/6199962