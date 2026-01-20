Die befragten Finanzmarktexperten ließen den Erwartungs-Indikator im Januar um 13,8 auf +59,6 Zähler steigen. Auch die Urteile zur aktuellen Konjunkturlage fielen besser aus: Mit diesem Sub-Index ging es um 8,3 auf -72,7 Punkte aufwärts. Die Wirtschaftforscher kommentierten die Ergebnisse mit einem Seitenhieb auf Berlin: 2026 könnte den Wendepunkt markieren - vorausgesetzt, es wird weiterhin daran gearbeitet, die Standortattraktivität zu stärken.
