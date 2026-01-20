Ein Unternehmen, das in der Coronazeit massiv unter Druck geraten ist, steht vor einer entscheidenden Wende. Die größten Investitionsprojekte befinden sich in der finalen Phase, der operative Hebel beginnt zu wirken, der freie Cashflow dreht deutlich nach oben und der Schuldenabbau gewinnt spürbar an Tempo. Erstmals seit Jahren rückt sogar eine Dividende wieder in greifbare Nähe. Genau diese Konstellation schafft aktuell ein explosives Chancenprofil - und bildet die Grundlage für einen Trade mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär