Connected Energy, britisches Unternehmen für stationäre Energiespeichersysteme (BESS) auf Basis von Second-Life-Batterien, will ein neues Testzentrum für gebrauchte E-Auto-Akkus bauen. Es soll in Norfolk entstehen. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 2 Millionen Pfund. Connected Energy ist mit der EV-Branche bereits bestens vernetzt, hat bereits 2020 zusammen mit Renault einen großen Stationärspeicher umgesetzt und zählt seit 2022 den schwedischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net