© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael HenriqueSchwache Zahlen der Hypotheken-Plattform Europace treiben Anleger in die Flucht. Die Hypoport-Aktie stürzt um 12 Prozent ab. Die Nachfrage nach Immobilienkrediten lässt nach einem starken Jahr nach.Die Aktien des Finanzdienstleisters Hypoport kommen am Dienstag unter die Räder. Die Titel des im SDAX notierten Unternehmens brachen um 12 Prozent auf 108,80 Euro ein und markierten damit den tiefsten Stand seit Mitte November. In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie sich fast halbiert. Analysten zeigten sich überrascht von den schwachen Zahlen des Unternehmens für das Schlussquartal. Besonders die Leistung von Europace, der digitalen Plattform für Immobilienkredite, blieb hinter den …Den vollständigen Artikel lesen
