Hamburg (ots) -Der Call-to-Action ist ein Wegweiser. Wenn er fehlt oder nicht zündet, erreichen Unternehmen und Organisationen nur schwer ihre Ziele in digitalen Medien. Beiträge auf Instagram oder LinkedIn verpuffen, Landingpages oder Websites konvertieren nicht.Termin: Donnerstag, 12. März 2026, 11:00 - 12:15 UhrWie Sie Ihre Zielgruppe überzeugend und planvoll dazu motivieren, aktiv zu werden.Simone Maader zeigt ihnen in diesem Webinar, worauf es ankommt, damit Sie in Zukunft wirksame Handlungsaufforderungen formulieren.Programm:- Wie verschieden Call-to-Actions aussehen bzw. klingen- Welche Ziele wir (jenseits des Verkaufs) damit erreichen können- An welchen Stellen im Internet sich der Einsatz lohnt- Wie Sie KI einsetzen können, um schneller zum Ziel zu gelangen- Praxisbeispiele gelungener CTAsDieses Webinar richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit sowie Selbstständige, die Content wie Social-Media-Posts, Blogartikel oder auch Website-Texte und Landingpages selbst erstellen.Referentin Simone Maader arbeitet seit 2008 freiberuflich als Texterin und Content-Strategin (https://www.maader.de) für Solopreneure und Unternehmen. Sie ist gelernte Journalistin und war nach ihrem Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk mehrere Jahre für das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein als Reporterin, Autorin und Moderatorin im Einsatz. Heute gehört ihr Herz nun aber der Online-Welt und damit auch dem Schreiben von Web-Texten. Darüber hinaus coacht Simone Maader ihre Kund*innen in Sachen Content-Marketing, gibt Workshops und hält Vorträge.Eckdaten für das Online-Seminar Der Call-to-Action: So formulieren Sie wirksame Handlungsaufforderungen- Termin: Donnerstag, 12. März 2026, 11:00 - 12:15 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.- Mindestzahl Teilnehmende: 10- Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor DurchführungHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/der-call-to-action-so-formulieren-sie-wirksame-handlungsaufforderungen-registrierung-1954367318259).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)