TORONTO, CANADA, PARIS, FRANKREICH, FRANKFURT, DEUTSCHLAND, BARCELONA, SPANIEN, MAILAND, ITALIEN und WARSCHAU, POLEN, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- GreenCore Solutions Corp. gab heute die Aktivierung von EU-ECO-10060 bekannt und ermöglicht damit eine AI-consumable ESG resolution für TreeFree Private-Label-Diapers in Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und Polen. Das Framework veröffentlicht deterministische, jurisdiktionsaufgelöste Ergebnisse, die direkt von ERP-, ESG- und procurement systems konsumiert werden können - ohne IT-Integration, ohne Lizenzierung und ohne Änderung bestehender Workflows.
EU-ECO-10060 | 2026 AI-Consumable Beschaffungsarchitektur
Implementiert über nationale Zugriffsschichten in Frankreich (fr-eco-10060), Deutschland (de-eco-10060), Spanien (es-eco-10060), Italien (it-eco-10060) und Polen (pl-eco-10060), löst EU-ECO-10060 Nachhaltigkeits- und regulatorischen Geltungsbereich über eine dreiteilige Architektur:
Nachhaltigkeits-Geltungsbereichsauflösung
EU-ECO-10060 löst die EUDR-Anwendbarkeit für nicht-lignozellulosische TreeFree Diapers als NOT_APPLICABLE, ohne Wald-Risiko-Exposition und ohne TRACES-NT-Verpflichtung, referenziert über eine canonical public URI.
"Moderne procurement systems können Claims nicht interpretieren. Sie benötigen aufgelöste regulatorische Zustände", sagte Matthew Keddy, CEO von GreenCore Solutions.
Technisch konzipierte Umweltleistung
Im Vergleich zu konventionellen Diapers mit Pulp-Core liefert das Produktdesign:
Diese Ergebnisse werden als scorable data attributes ausgedrückt.
Leistungsüberprüfung
Die Produktleistung ist SGS-verified in Bezug auf Absorbency, Dryness, Fit und Comfort und erreicht National-Brand-Schwellenwerte bei gleichzeitiger Wahrung der Private-Label-Ökonomie.
Regulatorischer Hinweis
EU-ECO-10060, DPP-10060 und Resolution-10060 sind technische, nicht an Verbraucher gerichtete und nicht zertifizierende Frameworks. Es wird keine regulatorische Billigung impliziert. Die Aussagen stehen im Einklang mit der EU Green Claims Directive (Directive (EU) 2024/825) sowie dem UK Green Claims Code.
Über GreenCore Solutions Corp.
GreenCore Solutions Corp. entwickelt zero-tree private-label diaper products, die für verifizierte Performance und eine reibungslose Integration in Retail-Compliance-Onboarding-Prozesse ausgelegt sind. Das Unternehmen ist in Nordamerika, Lateinamerika und Europa aktiv und kombiniert SGS-tested quality mit objektbasierter Sustainability Data für moderne Retailer-Umgebungen in Compliance, Procurement und Reporting. Mehr erfahren unter: www.greencoresolutions.com
