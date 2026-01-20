Die Angebotsmieten in deutschen Städten haben im vierten Quartal 2025 schneller zugelegt als die allgemeine Teuerung. Laut GREIX-Mietpreisindex ist zugleich die Anzahl der Wohnungsinserate deutlich gesunken. Dagegen erreichte der Anteil befristeter und möblierter Mietangebote ein Rekordniveau. Zum Jahresende haben die Angebotsmieten in den Städten hierzulande deutlich zugelegt. Dies zeigt ein Update des GREIX-Mietpreisindex, den das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) vorgelegt hat. Demnach erhöhten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact