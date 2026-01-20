Seit dem Jahr 2023 ist das Ziel der FemSurance, mehr Frauen für die Versicherungsbranche zu begeistern und Frauen in Führungspositionen zu unterstützen. Auf der DKM und in AssCompact ist sie seitdem fester Bestandteil und hat sich stetig weiterentwickelt. Ein Artikel von Lisa Knörrer, Geschäftsführerin der bbg Betriebsberatungs GmbH. "FemSurance ist für mich ein Stück Haltung: die klare Überzeugung, dass gemischte Teams bessere Entscheidungen treffen, innovativer sind und Unternehmen resilienter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact