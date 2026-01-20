Goldman Sachs streicht die Kaufempfehlung für zwei Medizintechnik-Spezialisten und schlägt damit Anleger in die Flucht: um fünf Prozent rauscht der MDAX-Wert Carl Zeiss Meditec in der Früh in die Tiefe und stürzt auf das niedrigste Niveau seit fünf Jahren. Im DAX geht es mit Fresenius Medical Care abwärts. Die US-Investmentbank stuft Carl Zeiss Meditec mit Schwerpunkt Augenheilkunde und Mikrochirurgie nun nur noch mit Neutral ein und senkte das Kursziel deutlich von 54 auf 42 Euro. Gegenüber dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
