Die Gäste:
Hubertus Heil (SPD, Außenpolitiker)
Tino Chrupalla (AfD, Parteivorsitzender)
Roland Berger (Unternehmens- und Politikberater)
Constantin Schreiber (Auslandsreporter Axel Springer)
Anna Lehmann (Journalistin taz)
Kristina Dunz (Journalistin RND)
Transatlantische Differenzen: Wie soll Europa mit Trump umgehen?
Im Studio: der SPD-Außenpolitiker Hubertus Heil und der Parteivorsitzende der AfD, Tino Chrupalla.
Wirtschaft im Fokus: Blick auf die deutsche und internationale Lage
Im Gespräch: der langjährige Unternehmens- und Politikberater Roland Berger.
Es kommentieren: der Auslandsreporter von Axel Springer, Constantin Schreiber, die Leiterin des Parlamentsbüros der taz, Anna Lehmann, und die stellvertretende Leiterin des RND-Hauptstadtbüros, Kristina Dunz.
