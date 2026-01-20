DUBLIN, Jan. 20, 2026, einer der größeren Akteure auf dem eSIM-Markt, hat eine neue Lösung für Unternehmen mit ständig reisenden Teams vorgestellt: Holafly Plans for Business, der erste permanente globale Datentarif, der gezielt auf die Anforderungen internationaler Unternehmen zugeschnitten ist.

Im Gegensatz zu Roaming-Vereinbarungen, die immer noch an eine veraltete Infrastruktur gekoppelt sind, ist Holafly Plans for Business so konzipiert, dass es auf den Geräten der Mitarbeiter verfügbar bleibt und nicht jedes Mal neu installiert oder konfiguriert werden muss, wenn jemand auf Reisen ist. Dieses exklusive Add-on hilft Teams, im entscheidenden Moment überall auf der Welt ohne jegliche Unterbrechungen oder kurzfristige Abhilfemaßnahmen in Verbindung zu bleiben.

Das Modell ist die Antwort auf eine von globalen Unternehmen häufig geäußerte Problematik: im Voraus für Daten zu bezahlen, die oft ungenutzt bleiben, und trotzdem Engpässe zu riskieren bei unerwartet steigender Reisetätigkeit. Mit Holafly Plans for Business können Unternehmen ihr Datenkontingent jederzeit anpassen. Wenn ein Mitarbeiter unbegrenztes Datenvolumen benötigt, erfolgt das Upgrade automatisch und wird nur für den Zeitraum berechnet, in dem es tatsächlich genutzt wird. Für die Zeiträume ohne Reiseaktivitäten oder Datenverbrauch fallen keine Kosten an.

Dieses Konzept ermöglicht es Unternehmen, auf internationale Reisen vorbereitet zu sein, ohne sich an feste Kosten oder langfristige Verpflichtungen zu binden. Der Tarif bleibt unabhängig vom Reiseziel der Mitarbeiter jederzeit aktiv und bietet den Finanz- und Betriebsteams volle Transparenz und Kontrolle.

Zur Markteinführung bietet Holafly neuen Unternehmenskunden einen vergünstigten Zugang zu Always On. Dieses Add-on garantiert einen grundlegenden mobilen Zugang weltweit. Auch in Zeiten, in denen ein Unternehmen sein Datenpaket reduziert, stellt Always On sicher, dass jeder Mitarbeiter ein Grundkontingent behält, sodass Teams im Falle unerwarteter Reisen oder dringender Notfälle erreichbar bleiben.

Die Markteinführung erfolgt parallel zum kontinuierlichen Anstieg internationaler Geschäftsreisen. Laut dem Global Travel & eSIM Report von Holafly war mehr als die Hälfte aller Beschäftigten im Jahr 2025 häufiger beruflich unterwegs als im Vorjahr. Acht von zehn erwarten dabei, dass sie im Jahr 2026 international reisen werden. Unternehmen verschiedener Branchen, wie zum Beispiel Nike, Deloitte, Airbnb und Volvo, vertrauen bereits auf Holafly for Business für die Verwaltung ihrer mobilen Daten im Ausland.

"Holafly Plans for Business beseitigt die Unsicherheiten, mit denen sich Unternehmen bei der Verwaltung mobiler Daten im Ausland konfrontiert sehen", so Alex Bryszkowski, VP of B2B & Partnerships bei Holafly. "Teams sollten nicht Monate im Voraus ihre Reisemuster vorplanen oder sich Gedanken darüber machen müssen, ob der Service bei der Landung funktioniert. Der Tarif ist immer verfügbar, die Nutzung wird automatisch angepasst, und die Mitarbeiter bleiben erreichbar, wo immer ihre Arbeit sie hinführt."

Über Holafly:

Holafly ist der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende und deckt über 200 Destinationen ab. Mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,6/5 und mehr als 15 Millionen zufriedenen Kunden ist Holafly die erste Wahl für internationale Konnektivität. Das Angebot an unbegrenzten Daten garantiert sorgenfreies Reisen weltweit.

