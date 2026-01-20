Angefangen bei KI-gestützten Selbstbedienungskassen bis hin zu Tap-to-Pay-Transaktionen der nächsten Generation: Posiflex stellt End-to-End-Lösungen vor, die das moderne Einkaufserlebnis neu definieren

Posiflex Technology, Inc., ein Weltmarktführer für Point-of-Sale (POS)-Systeme und Online-to-Offline (O2O)-Lösungen, wird sein aktuelles Portfolio mit KI-gestützten Innovationen für den Einzelhandel auf der EuroShop 2026 vorstellen, die vom 22. bis 26. Februar 2026 auf der Messe Düsseldorf stattfindet. Zur Feier der 60. Ausgabe der weltweit führenden Einzelhandelsmesse wird Posiflex demonstrieren, wie mit KI-gestützten Technologien und szenarioorientiertem Systemdesign die sich wandelnden Anforderungen moderner Einzelhandelsumgebungen adressiert werden können. Die Lösungen reichen dabei von Selbstbedienungskassen über KI-Erkennung, kontaktlose Transaktionen und Küchenabläufe bis hin zu Selbstbedienungssystemen der nächsten Generation. Die Besucher können diese Lösungen in Halle 6, Stand C42, erkunden und sich darüber informieren, wie Posiflex Einzelhändler beim Aufbau agiler, zukunftsfähiger Geschäftsmodelle unterstützt.

Posiflex stellt End-to-End-Lösungen vor, die das moderne Einkaufserlebnis neu definieren

KI-gestützter smarter Self-Checkout

Die SCO Series bietet ein schnelles und intelligentes Self-Checkout-Erlebnis durch integrierte KI-Produkterkennung und unterstützt sowohl Waagen- als auch RFID-Konfigurationen. Das System verfügt über eine modulare Architektur und flexible Installationsoptionen, sodass es sich nahtlos an unterschiedliche Einzelhandelslayouts anpassen lässt. Es sorgt für eine zuverlässige Artikelidentifizierung, verkürzt die Checkout-Zeit und trägt zu einer besseren Diebstahlprävention bei. Indem es Reibungsverluste an der Kasse minimiert, können Einzelhändler mit der SCO Series ihren Durchsatz verbessern und gleichzeitig ein reibungsloses und sicheres Kundenerlebnis gewährleisten.

Kompakter POS mit KI-Lebensmittelerkennung

Die FR Series wurde speziell für Self-Checkout-Umgebungen entwickelt und verfügt über eine schnelle, KI-gestützte Lebensmittelerkennung, mit der Kunden innerhalb von Sekunden vom Warenkorb zur Kasse gelangen. Dank leistungsstarker KI und einem einfach zu integrierenden SDK identifiziert das System mehrere Gerichte gleichzeitig unabhängig von ihrer Platzierung und optimiert so den Checkout-Prozess, reduziert Warteschlangen und minimiert manuelle Eingaben. Es eignet sich daher besonders für Firmen- und Campus-Cafeterias sowie Schnellrestaurantketten.

Tap-to-Pay-POS für kontaktlose Transaktionen

Posiflex wird zudem seine Tap-to-Pay-POS-Lösung vorstellen, die auf dem Terminal der GT Series demonstriert wird und mit der proprietären NFC-on-Touch-Technologie mit Multi-Antennen-Unterstützung ausgestattet ist. Die auf dem schlanken POS-Terminal der GT Series vorgestellte Lösung ermöglicht vollständig kontaktlose, schnellere und sicherere Transaktionen. Die GT Series überzeugt mit einem schlanken, nur 4 mm schmalen Rahmen, einem hochauflösenden Display mit 400 Nit und beidseitiger Peripherieanschlussunterstützung. Diese Designflexibilität ist prädestiniert für dynamische, kundenorientierte Umgebungen, in denen Geschwindigkeit, Komfort und Interaktionsqualität von entscheidender Bedeutung sind.

Auf Performance ausgelegtes Küchendisplay-System

Die für anspruchsvolle Back-of-House-Anwendungen entwickelte KDS Series verfügt über ein besonders helles 21,5-Zoll-Display mit Antireflex- und Anti-Fingerabdruck-Beschichtung in einem robusten Gehäuse. Das System wurde entwickelt, um Hitze, Feuchtigkeit und intensiver täglicher Nutzung standzuhalten. Es sorgt für eine hervorragende Sichtbarkeit und zuverlässige Leistung und unterstützt das Küchenpersonal bei der Sicherstellung reibungsloser Arbeitsabläufe und einer gleichbleibenden Servicequalität.

Self-Service-Kioske der nächsten Generation

Vervollständigt wird die Präsentation durch die Vorstellung der neuesten Self-Service-Kiosk-Produktreihe von Posiflex, darunter die Modelle JK-2762 und EK-2462, die mit Intel Raptor Lake-Prozessoren für eine verbesserte Leistung und höhere Zuverlässigkeit ausgestattet sind. Außerdem sind die Modelle der SOK Series mit einer KI-Sprachsteuerung für eine intuitivere und ansprechendere Self-Service-Erfahrung ausgestattet und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen im Einzelhandel und im Gastgewerbe.

Wir würden uns sehr freuen, Sie in Halle 6, Stand C42 begrüßen zu dürfen. Dort können Sie gemeinsam mit unserem Team erörtern, wie die Lösungen von Posiflex auf Ihre betrieblichen Anforderungen zugeschnitten werden können. Wir empfehlen Besuchern, im Voraus einen Termin mit unseren Vertretern zu vereinbaren, um die Messe für eine ausführliche Beratung nutzen zu können.

Über die POSIFLEX Group

Die Posiflex Group ist eine weltweit führende Commercial-AIoT-Plattform, die auf intelligenten Online-to-Offline- (O2O) und szenariobasierten Embedded-Appliance-Lösungen aufbaut. Die Posiflex Group umfasst drei Marken: Posiflex als eine der weltweiten Top-5-Marken im Bereich POS und Kiosk, Portwell als Embedded Foundry für AIoT Edge Compute und KIOSK Information Systems (KIS) für Managed Self-Service Automation. Alle drei Marken verbindet die Mission, optimierte Produktivität und ein erstklassiges Kundenerlebnis in einer vernetzten Welt zu ermöglichen.

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Jessie Hsu, Marketing Director, Global Marketing Division

Jessiehsu@posiflex.com.tw