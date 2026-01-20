Leipzig (ots) -Die ARD-Dokumentation "Powerplay - Das beste Eishockey Team für Olympia" ist eine Liebeserklärung an die schnellste Mannschaftssportart der Welt - erzählt für ein breites Publikum, das alle vier Jahre in den Eishockey-Bann gezogen wird. Der 60-minütige Film ist eine Produktion des MDR für die ARD. Er ist ab dem 24. Januar 2026 in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/) verfügbar.Nach der historischen Silbermedaille von Pyeongchang 2018 steht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft erneut vor einem Moment, der alles verändern kann. Die Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 versprechen ein Turnier von nie dagewesener Strahlkraft: Erstmals seit 2014 pausiert die nordamerikanische NHL und die besten Spieler der Welt laufen wieder bei den Spielen auf. Mit dabei im deutschen Team: Leon Draisaitl, Weltstar, Führungsspieler und seit 2024 der bestbezahlte Eishockeyspieler der Welt.Die Dokumentation "Powerplay" begleitet die Eishockey-Nationalmannschaft über mehrere intensive Monate auf ihrem Weg zu den Spielen. Regie führen Jens Pfeifer und Mario Kottkamp, die dabei exklusive Einblicke in einen entscheidenden Abschnitt deutscher Eishockeygeschichte ermöglichen. Der Film zeigt ein einzigartiges Bild vom Weg zum olympischen Eishockeyturnier: intensiv, emotional und nah. "Powerplay" beschreibt, welche Hoffnungen und Träume die Spieler in sich tragen, welche Erwartungen auf einer Mannschaft lasten, die mit Leon Draisaitl einer der weltbesten Spieler anführt.Im Zentrum steht Bundestrainer Harold "Harry" Kreis - Spielerlegende, Taktgeber, Teambuilder. Er formt einen Kader, der mehr sein will als nur eine Mannschaft. Einen Kader, der den Anspruch lebt: Wir gehören zur Weltspitze. Kreis kennt die Zeiten, in denen Deutschland international unterschätzt wurde - und führt nun eine goldene Generation nach Italien.Neben Harold Kreis geben weitere ausgewählte Akteure "Powerplay" ein Gesicht: Leon Draisaitl, der offen über seine Leidenschaft und die Wurzeln seiner Karriere spricht, NHL-Stars wie Moritz Seider und John-Jason "J. J." Peterka, Eishockeylegende Moritz Müller, Torhüter Mathias Niederberger sowie weitere Schlüsselspieler der Nationalmannschaft. Sie erzählen von Druck, Verantwortung, Träumen und von der einmaligen Chance Olympia."Powerplay - Das beste Eishockey Team für Olympia" ist eine Produktion der beetz brothers film production in Zusammenarbeit mit dem MDR für die ARD und wird ab dem 24. Januar 2026 in der ARD Mediathek zu sehen sein.Zusammen mit dem BR ist der MDR Federführer für die ARD-Berichterstattung zu den Olympischen Winterspielen (6. bis 22. Februar) und den Paralympics (6. bis 15. März) Mailand Cortina 2026. ARD und ZDF berichten ausführlich von allen Spielen der deutschen Eishockey-Nationalmannschaften bei Olympia. Weitere Informationen zu den Übertragungen von den Olympischen Winterspielen in der ARD gibt es hier: https://pressekits.daserste.de/olympia-2026.Hinweis für Redaktionen:Sämtliche Interviews aus "Powerplay" dürfen ausschließlich in Verbindung mit der Dokumentation in der ARD Mediathek verwendet werden. Aus rechtlichen Gründen bitten wir dies zu berücksichtigen. Die Dokumentation steht ab 20. Januar zur Ansicht im MDR-Medienvorführraum (https://www.mdr.de/unternehmen/kommunikation/medienvorfuehrraum/index.html) zur Verfügung.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6200095