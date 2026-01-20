Münster/Frankfurt, (ots) -Die Strategie-, IT- und Managementberatung zeb, spezialisiert auf die europäische Financial-Services-Industrie, hat ihren Partnerkreis zum Jahresbeginn erweitert. Mit Dr. Sarah Brockhoff (41), Daniel Geissmann (41), Christian Kieft (41), Christian Klaus (38), Dr. Sara Könemann (35) und Marc Räkers (49) rücken sechs erfahrene Beraterinnen und Berater in das Führungsteam der Unternehmensberatung auf. Damit umfasst das Eigentümergremium Anfang 2026 insgesamt 67 Personen.Am Standort in Münster sind Christian Klaus und Marc Räkers in den Partnerkreis aufgenommen worden: Christian Klaus ist Experte für prüfungsnahe Beratung und betreut Kreditinstitute bei regulatorischen Fragestellungen und Sonderprüfungen. Marc Räkers verfügt über umfassende Expertise in der institutsspezifischen Umsetzung von Lösungen zur Gesamtbanksteuerung, insbesondere unter Einbindung der Standardsoftware zeb.control.Neue Partnerin am Office Zürich ist Dr. Sara Könemann, neuer Partner dort Daniel Geissmann: Dr. Sara Könemann unterstützt die Genossenschaftliche FinanzGruppe bei strategischen und marktbezogenen Fragestellungen, insbesondere in den Bereichen Firmenkundengeschäft und Nachhaltigkeit. Daniel Geissmann bringt seine Expertise in Finance- und Risk-Themen am Schweizer Finanzplatz ein und verfügt über umfassende Kenntnisse des Kantonal- und Regionalbankenmarkts in der Schweiz.Partnerin Dr. Sarah Brockhoff und Partner Christian Kieft sind vom Hamburger Office aus tätig: Dr. Sarah Brockhoff verantwortet die Themen Digitales Retailbanking für die Sparkassen-Finanzgruppe und leitet u. a. Projekte zu digitalen Kundenreisen und KI. Christian Kieft berät internationale Groß- und Universalbanken bei strategischen Projekten und Transaktionen u. a. im Corporate und Institutional Banking.Mit den aktuellen Partnerernennungen gibt zeb traditionell einen ersten Ausblick auf den Umsatz des vergangenen Geschäftsjahres. Für 2025 beläuft sich dieser auf vorläufige 240 Mio. Euro. Das ist der zweithöchste Wert in der 34-jährigen Unternehmensgeschichte nach dem Rekordjahr 2024 (250 Mio. Euro). Für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 erwarten die beiden Managing Directors Sven Krämer und Thorsten Helbig ein Wachstum in allen Geschäftsbereichen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der weiteren Internationalisierung. Zudem sind erneut 200 Neueinstellungen geplant. Aktuell beschäftigt zeb europaweit rund 1.200 Mitarbeitende."Wir haben uns eine starke Marktposition erarbeitet, die es uns ermöglicht, unser Geschäftsmodell national wie international konsequent weiterzuentwickeln und auszubauen", so Sven Krämer, Managing Director von zeb. "Damit treiben wir die strategische Weiterentwicklung von zeb mit klarem Fokus auf die europäische Financial-Services-Industrie kontinuierlich voran."Thorsten Helbig, Managing Director von zeb, ergänzt: "Als eigentümergeführte Unternehmensberatung richten wir unseren Blick konsequent auf die nachhaltige und langfristige Leistungsfähigkeit unserer Kunden. Die Erweiterung unseres Partnerkreises unterstreicht, dass wir diesen Kurs auch 2026 klar und selbstbewusst fortsetzen werden."Über zebAls führende Strategie-, Management- und IT-Beratung bietet zeb seit 1992 in der stark von Regulatorik und digitaler Transformation bestimmten Financial-Services-Industrie sämtliche Beratungsdienstleistungen an. Zu den Kunden gehören u. a. Banken, Sparkassen, Neobanken und FinTechs, Versicherer und InsurTechs, Asset-Manager, Captives, aber auch zahlreiche weitere spezialisierte europäische Finanzdienstleister und Finanzintermediäre.zeb wurde 1992 gegründet und unterhält Büros in Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz). Internationale Standorte befinden sich in Amsterdam, Kiew, London, Luxemburg, Mailand, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. Regelmäßig wird zeb in Branchenrankings als "Bester Berater" der Bank- und Versicherungsbranche klassifiziert und ausgezeichnet.Pressekontakt:Dr. Matthias KuckSenior Advisor, Public & International AffairsPhone: +49.251.97128187E-Mail: matthias.kuck@zeb.deOriginal-Content von: zeb consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119614/6200093