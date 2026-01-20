Das Sponsoring fördert lokale Talente und gibt den Menschen in Košice ein eigenes Team

Esmark Sports Management and Entertainment, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Esmark Inc., ist Teamsponsor und Miteigentümer eines neu gegründeten Profi-Eishockeyteams in Košice, Slowakei. Diese Partnerschaft bekräftigt das Engagement von Esmark für die Förderung des Sports und die Stärkung der Gesellschaft durch die verbindende Kraft des Sports.

Der Hockey Club Esmark Košice spielt seit Beginn der Saison 2025/2026 in der 2HL, der zweiten Liga des slowakischen Eishockeys. Zum Kader gehören Spieler aus Košice, die für Vereine in der gesamten Slowakei gespielt haben.

"Bei der Gründung dieses Teams geht es um mehr als nur Eishockey. Wir wollen den Menschen in Košice eine eigene Mannschaft geben, auf die sie stolz sein können", berichtet Richard E. Bouchard, President von Esmark Sports Management and Entertainment. "Wir freuen uns, talentierte Sportler dabei zu unterstützen, ihre Heimatstadt zu repräsentieren und etwas aufzubauen, das die nächste Generation von Spielern inspirieren wird."

Jergus Spodniak, Gründer, Miteigentümer und Torwart des Teams, hatte die Vision, eine Mannschaft aufzustellen und die lokalen Talente aus Košice zusammenzubringen, die bisher keine Chance hatten, ihre Heimatstadt im Profisport zu vertreten. Spodniak zufolge sorgt das Sponsoring von Esmark für die finanzielle Stabilität und die erforderlichen professionellen Ressourcen, damit sich das Team in der slowakischen Eishockeyszene etablieren kann. Neben der direkten finanziellen Unterstützung verfolgt die Partnerschaft das langfristige Ziel, sowohl ein wettbewerbsfähiges Team als auch eine dauerhafte Instanz für die Community aufzubauen.

"Das Team HK Esmark Košice bietet den Athleten nicht nur die Möglichkeit, die Farben ihrer Heimatstadt zu tragen, sondern begeistert die Fans auch mit einer Mannschaft, die den Stolz und den Geist ihrer Gemeinde auf authentische Weise repräsentiert", so Spodniak.

Mit dem Einstieg beim Hockey Club Esmark Košice baut Esmark auf seiner langjährigen Erfahrung in der Sportförderung auf. Im Jahr 2012 wurde Esmark Mehrheitseigner der Johnstown Tomahawks in der North American Hockey League (NAHL) und übernahm eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung und Erfolgsgeschichte des Teams. Unter der Leitung von Bouchard und Esmark waren die Tomahawks nicht nur auf dem Eis erfolgreich. Sie wurden zu einem Grundpfeiler des sozialen Engagements und der Förderung des Jugend-Eishockeys.

"Jim [James Bouchard] und Esmark bewiesen eine außergewöhnliche Fähigkeit, ein Programm zu entwickeln, das wettbewerbsfähig, nachhaltig und auf die Community fokussiert ist", betont Mark Frankenfeld, Commissioner der NAHL. "Ihre Arbeit mit den Johnstown Tomahawks hatte einen bleibenden Einfluss auf die Liga, das Umfeld und das Wachstum des Sports. Ich freue mich darauf, diese Leidenschaft und diesen Einsatz auch beim Hockey Club Esmark Košice zu erleben."

"Esmark und die Familie Bouchard investieren seit langem erfolgreich in den Sport und die Förderung sozialer Projekte. Angefangen bei ihrer Arbeit mit dem FC Pittsburgh bis hin zu den Esmark Stars und weiteren Projekten engagieren sie sich nicht nur finanziell, sondern auch mit Leidenschaft und Hingabe. Es ist wirklich etwas Besonderes, dabei zu sein und zuzuschauen", kommentiert Mario Lemieux, Mitglied der National Hockey League (NHL) Hall of Fame, ehemaliger Eigentümer der Pittsburgh Penguins und einer der größten Eishockeyspieler aller Zeiten.

Seit seiner Gründung 2003 hat sich Esmark Inc. über viele Jahre hinweg für die Förderung des Sports stark gemacht. Jim Bouchard war früher Miteigentümer der Johnstown Tomahawks. Das Unternehmen vertritt derzeit über 2.000 Nachwuchsathleten, darunter solche, die bei Esmark Stars, Esmark All-Americans, Quaker Valley Hockey, FC Pittsburgh und Esmark Youth Development unter Vertrag stehen.

Über Esmark, Inc.

Esmark Inc. ist ein diversifiziertes Familienunternehmen in Privatbesitz mit einem Portfolio von Industrieunternehmen, die ihre Wurzeln in der Stahlindustrie haben. Im Laufe der Jahre hat Esmark seine Interessen und Tätigkeiten in eine Reihe von Unternehmen diversifiziert, die in der Industrie und im Rohstoffsektor tätig sind. Esmark (ein ehemals an der NASDAQ unter dem Kürzel ESMK börsennotiertes Unternehmen) konzentriert sich auf mehrere Schlüsselindustrien, darunter Dienstleistungen für die Stahlindustrie, Öl- und Gasexploration, Luftfahrt, Immobilien, Unternehmensdienstleistungen, Technologie und Jugendsportentwicklung. Das Unternehmen nimmt in den Kommunen, in denen es tätig ist, auch aktiv seine gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen wahr und hat bereits mehr als 10 Millionen US-Dollar an wohltätiger Unterstützung für eine breite Palette von humanitären Programmen, Bildungs-, Familien-Wellness- und Jugendsportprogrammen in den US-Bundesstaaten Pennsylvania und Illinois sowie auf internationaler Ebene geleistet. www.esmark.com

