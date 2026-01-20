Mit der neuen staatlichen E-Auto-Förderung kehrt die Kaufprämie zurück. Der eigentliche Preiskampf findet jedoch bei den Herstellern statt. Während einige Marken die staatliche Prämie mit eigenen Boni deutlich aufstocken, setzen andere weiter auf Leasing- oder Finanzierungsaktionen. Wir zeigen auf, wer Käufern aktuell spürbare Rabatte bietet. Erst gestern hat Bundesumweltminister Carsten Schneider die Eckpunkte zur Elektroauto-Förderung vorgestellt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
