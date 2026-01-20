© Foto: OpenAIGSK übernimmt Rapt Therapeutics für 2,2 Milliarden US-Dollar. Im Fokus steht ein Antikörper gegen Nahrungsmittelallergien mit langer Wirkdauer.Der britische Pharmariese GSK gab offiziell die Übernahme von Rapt Therapeutics bekannt. Der Deal bewertet das US-Biotech-Unternehmen mit 2,2 Milliarden US-Dollar. GSK will damit seine Pipeline im Bereich entzündlicher und immunologischer Erkrankungen stärken, wie Seeking Alpha berichtete. An der Börse kam die Nachricht gut an. Die Aktie von Rapt Therapeutics sprang am Dienstag im vorbörslichen Handel um 63,53 Prozent nach oben (Stand 11:00 Uhr MEZ). Der Markt preist damit den gebotenen Übernahmepreis und die verbesserte Planungssicherheit für das …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE