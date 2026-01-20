© Foto: Dall-EDer Krypto-Markt wankt weiter, denn neue Zollängste und starke ETF-Abflüsse schüren die Angst vor einem tieferen Einbruch bei Bitcoin und Co.Der Abverkauf am Krypto-Markt setzt sich fort. Nach dem makroökonomisch getriebenen Rücksetzer zu Wochenbeginn zeigen sich digitale Vermögenswerte auch am Dienstag schwach. Bitcoin notiert Dienstagmittag rund zwei Prozent tiefer bei etwa 91.150 US-Dollar, nachdem der Kurs in den frühen europäischen Handelsstunden zeitweise unter die Marke von 91.000 US-Dollar gefallen war. Ether gibt um 3,6 Prozent auf 3.102 US-Dollar nach. Auch die Altcoins Solana, XRP und Cardano verzeichnen auf Wochensicht deutliche Verluste von über 7 Prozent. Die …Den vollständigen Artikel lesen
