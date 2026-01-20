DJ PTA-PVR: UBM Development AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien (Beteiligungsmeldung) gemäß -- 135 Abs. 3 BörseG

UBM Development AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/20.01.2026/13:00 UTC+1)

Beteiligungsmeldung

1. Emittent: UBM Development AG, Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person Jochen Dickinger

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt): n/a

5. Datum der Schwellenberührung: 20.1.2026

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Summe Prozentanteile der Prozentanteile der Stimmrechte, die die von Gesamtzahl der Stimmrechte, die zu Finanz-/sonstigen Instrumente 7.A + Stimmrechte des Aktien gehören (7.A) repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2) 7.B in Emittenten % Situation am 4,98 % n/a 4,98 % 7 472 180 Tag der Schwellenberührung Situation in der vorherigen Meldung 5,00 % n/a 5,00 % (sofern anwendbar)

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

7.A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte ISIN der Aktien Direkt Indirekt Direkt Indirekt (-- 130 BörseG 2018) (-- 133 BörseG 2018) (-- 130 BörseG 2018) (-- 133 BörseG 2018) AT0000815402 372 000 4,98 % Subsumme A 372 000 4,98 % 7.B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 Art des Verfalldatum Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden Prozentanteil der Instruments können Stimmrechte Subsumme B.1 0 0 7.B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Anzahl der Prozentanteil der Instruments Settlement Stimmrechte Stimmrechte Subsumme B.2 0 0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

(Ende)

