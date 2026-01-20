Anzeige
Dienstag, 20.01.2026
WKN: 852735 | ISIN: AT0000815402 | Ticker-Symbol: 2U2
Tradegate
19.01.26 | 08:20
21,100 Euro
-1,40 % -0,300
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
UBM DEVELOPMENT AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
UBM DEVELOPMENT AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
20,50021,00014:57
20,60020,90014:33
Dow Jones News
20.01.2026 13:33 Uhr
191 Leser
PTA-PVR: UBM Development AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: UBM Development AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien (Beteiligungsmeldung) gemäß -- 135 Abs. 3 BörseG

UBM Development AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/20.01.2026/13:00 UTC+1)

Beteiligungsmeldung

1. Emittent: UBM Development AG, Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person Jochen Dickinger

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt): n/a

5. Datum der Schwellenberührung: 20.1.2026

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person 

Summe 
            Prozentanteile der    Prozentanteile der Stimmrechte, die die   von  Gesamtzahl der 
            Stimmrechte, die zu    Finanz-/sonstigen Instrumente        7.A + Stimmrechte des 
            Aktien gehören (7.A)   repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)       7.B in Emittenten 
                                               % 
Situation am 
 
            4,98 %          n/a                     4,98 % 7 472 180 
Tag der 
Schwellenberührung 
 
Situation in der 
vorherigen Meldung   5,00 %          n/a                     5,00 % 
(sofern anwendbar)

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: 

7.A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören 
        Anzahl der Stimmrechte          Prozentanteil der Stimmrechte 
ISIN der Aktien Direkt        Indirekt       Direkt        Indirekt 
        (-- 130 BörseG 2018) (-- 133 BörseG 2018) (-- 130 BörseG 2018) (-- 133 BörseG 
                                        2018) 
AT0000815402  372 000                  4,98 % 
Subsumme A   372 000                  4,98 % 
7.B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 
Art des      Verfalldatum Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden  Prozentanteil der 
Instruments                  können                    Stimmrechte 
                Subsumme B.1  0                       0 
7.B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 
Art des      Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash    Anzahl der     Prozentanteil der 
Instruments                  Settlement         Stimmrechte     Stimmrechte 
                       Subsumme B.2        0          0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      UBM Development AG 
           Laaer-Berg-Straße 43 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Christoph Rainer 
Tel.:         +43 664 80 1873 200 
E-Mail:        investor.relations@ubm-development.com 
Website:       www.ubm-development.com 
ISIN(s):       AT0000815402 (Aktie) AT0000A2QS11 (Anleihe) AT0000A35FE2 (Anleihe) AT0000A3FFK1 (Anleihe) 
           AT0000A3K955 (Anleihe) AT0000A3PGY9 (Anleihe) XS2355161956 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Scale)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1768910400312 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 07:00 ET (12:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
