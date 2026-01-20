Berlin (ots) -Im Zeitraum vom 24. Januar bis 05. Februar 2026 führt die Panzerbrigade 12 "Oberpfalz" eine freilaufende Gefechtsübung mit der Bezeichnung BRAVE LION 2026 im Raum Lüneburg, Uelzen, Celle und Heidekreis durch. Die Übung wird sich räumlich insbesondere über die Orte Munster und Bergen erstrecken.An der Übung nehmen rund 1.200 Soldatinnen und Soldaten der Panzerbrigade 12 teil. Es kommen etwa 280 Rad- und Kettenfahrzeuge zum Einsatz. Zusätzlich ist mit militärischem Flugbetrieb zu rechnen.Im genannten Zeitraum kann es insbesondere in ländlichen Bereichen zu verstärkten militärischen Fahrzeugbewegungen, erhöhten Geräuschentwicklungen, auch in den Abend- und frühen Morgenstunden, sowie zu militärischem Flugbetrieb kommen. Militärische Kräfte bewegen sich dabei sowohl auf öffentlichen Straßen als auch im Gelände. Übungsmunition kommt ausschließlich in dafür vorgesehenen Bereichen zum Einsatz.Die Bundeswehr bittet die Bevölkerung um Verständnis und Rücksichtnahme. Die Sicherheit der Bevölkerung hat jederzeit höchste Priorität. Alle Übungsvorhaben werden unter strikter Beachtung der geltenden Sicherheits-, Verkehrs- und Umweltschutzbestimmungen durchgeführt und stehen in enger Abstimmung mit den zuständigen zivilen Behörden.Üben für den ErnstfallDie Panzerbrigade 12 "Oberpfalz" ist die schwere Brigade Süddeutschlands. Sie ist im bayerischen Cham stationiert und gehört zur 10. Panzerdivision. Die Brigade ist zur Landes- und Bündnisverteidigung ausgebildet, wobei der Kernauftrag der Kampf ist. Zusätzlich stellt Deutschland der NATO seit dem 1. Januar 2025 eine einsatzbereite mechanisierte Heeresdivision, die 10. Panzerdivision, zur Verfügung. Damit gehören die Brigade und die ihr unterstellten Bataillone der Division 2025 an und sind innerhalb kurzer Vorwarnzeit verlege- und einsatzfähig.Ziel der Übung ist die Ausbildung und Überprüfung dieser hohen Einsatzbereitschaft. Die Übung ist Teil der fortlaufenden Maßnahmen zur Herstellung der Kriegstüchtigkeit bis 2029.Der Schwerpunkt der Übung BRAVE LION 2026 liegt darauf, Abläufe realitätsnah zu trainieren. Dabei üben die beteiligten Einheiten insbesondere das schnelle Zusammenspiel zwischen Aufklärung und Artilleriewirkung. So sollen erkannte Ziele zügig gemeldet und innerhalb weniger Minuten wirksam bekämpft werden können.Dabei werden vor allem Teile des Aufklärungsbataillons 8, des Panzerartilleriebataillons 131 sowie des Versorgungsbataillons 4 durch die Panzerbrigade 12 ausgebildet und beübt.Pressekontakt:Operatives Führungskommando der BundeswehrPresse- und InformationszentrumKurt-Schumacher-Damm 4113405 BerlinTelefon: +49 (0) 30 4981-4555E-Mail: OFKPresse@bundeswehr.orgInternet: https://www.bundeswehr.deOriginal-Content von: Operatives Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179237/6200167