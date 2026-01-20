Düsseldorf (ots) -Fußball lebt von Emotionen, Spannung und gemeinschaftlichem Erleben - und das alles braucht einen verlässlichen Rahmen. Gerade bei Großveranstaltungen wie Bundesligaspielen ist Sicherheit das A und O für ein unvergessliches Stadionerlebnis. Seit nun mehr als zehn Jahren sorgt Klüh Security dafür, dass sich Fans im Vonovia Ruhrstadion rundum sicher fühlen können - und wird das auch weiterhin tun: Der Fußball-Bundesligist VfL Bochum 1848 und das Sicherheitsunternehmen setzen ihre Zusammenarbeit fort und gehen eine erneute Verlängerung ein.Bereits seit 2015 ist Klüh Security für den Traditionsverein im Einsatz und sorgt dafür, dass bei den Heimspielen und Großveranstaltungen im Vonovia Ruhrstadion höchste Sicherheitsstandards gewährleistet sind. Die langjährige Partnerschaft zeichnet sich durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und ein tiefes Verständnis für die spezifischen Anforderungen der Sicherheitsbranche aus. Nicht zuletzt aufgrund der eingespielten Prozesse, der langjährigen Erfahrung und der hohen Einsatzqualität bei Veranstaltungen hat sich Klüh Security als zuverlässiger Partner des VfL Bochum 1848 etabliert."Bundesligaspiele und andere Großveranstaltungen stellen höchste Anforderungen an unsere Sicherheitskräfte - gefordert sind volle Aufmerksamkeit, Flexibilität und ein souveränes Auftreten. Umso mehr freut es uns, dass der VfL Bochum 1848 auch weiterhin auf unsere Expertise vertraut. Die erneute Beauftragung ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich. Sie unterstreicht die Leistungsstärke unserer Teams und die Qualität unserer Sicherheitslösungen", erklärt Sven Horstmann, Geschäftsführer bei Klüh Security.Zum Einsatz kommt Klüh Security bei sämtlichen Heimspielen sowie Veranstaltungen im Vonovia Ruhrstadion. Die Leistungen umfassen unter anderem Einlass- und Taschenkontrollen, die Sicherung von Flucht- und Rettungswegen, Aufsichtsdienste in den Fanbereichen sowie Service- und Ordnungsdienste in den VIP-Zonen. Je nach Spieltag sind dafür bis zu 600 Mitarbeitende im Einsatz."Mit Klüh Security haben wir seit mehr als zehn Jahren einen vertrauensvollen und verlässlichen Partner an unserer Seite, der maßgeblich zu einem sicheren und reibungslosen Ablauf an Heimspieltagen des VfL im Vonovia Ruhrstadion beiträgt", sagt Knut Keymer, Direktor Organisation beim VfL Bochum 1848. "Die Sicherheit im Stadion ist von besonderer Bedeutung und wir freuen uns, in diesem Bereich auch zukünftig auf die hohe Expertise und große Qualität von Klüh setzen zu können."Seit 2024 sorgt Klüh außerdem für die Sicherheit an Heimspieltagen des Frauen-Teams, welches seit 2025 in einer neuen Heimspielstätte, dem Lohrheidestadion, spielt.Als neuer Partner der VfL SparkassenStars Bochum, dem Basketball-Profiteam des Vereins, ist Klüh Security seit September 2025 zudem für die Absicherung von Sportevents zuständig und sorgt abseits des Courts für einen sicheren und angenehmen Aufenthalt für Fans und Teams.Über Klüh:Klüh Security zählt als Mitglied im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e.V. zu den Qualitätsanbietern für Sicherheitsleistungen in Deutschland und ist nach DIN 77200 zertifiziert. Von den rund 6.000 Sicherheitsunternehmen in Deutschland belegt Klüh Security im Ranking Platz 7 (Lünendonk-Liste 2025).Klüh Security gehört zum international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/6200163