Die Ergebnisse von Traton für das vierte Quartal 2025 zeigten den typischen saisonalen Anstieg, mit einem Anstieg der Absätze um 13% im Quartalsvergleich, jedoch einem Rückgang um 9% im Jahresvergleich. Die europäischen Märkte hielten sich relativ gut, da MAN Truck & Bus von seiner Position als Vollanbieter profitierte, während die Nachfrage nach Bussen und Lieferwagen stabil blieb. Zudem gab es Nachholeffekte, da Flotten allmählich veraltete Lastwagen ersetzten. Im Gegensatz dazu sahen Scania und Volkswagen Truck & Bus eine Schwäche in Lateinamerika, während International Motors stark zurückging, was auf zurückhaltende Investitionen der US-Flotten, Unsicherheiten hinsichtlich Zöllen und breitere makroökonomische Herausforderungen zurückzuführen ist. Im Gesamtjahr lieferte Traton 9% weniger Einheiten, was die ungleiche regionale Entwicklung widerspiegelt. Gewinne in Europa wurden durch Herausforderungen in den USA und Brasilien ausgeglichen, was das allgemeine Wachstumspotenzial einschränkte. Da die Flotteninvestitionen zurückhaltend bleiben dürften und die Märkte mit Gegenwind konfrontiert sind, bestätigen wir unser SELL-Rating mit einem Kursziel von 23,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/traton-se
