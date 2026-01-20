Bonn (ots) -Erstausstrahlung 27. Januar 2026, 16.00 UhrJahrhundertzeugen - Leon Weintraubphoenix 2026, Länge: 45 MinutenFilm von Martin Priessmit Illustrationen von Reinhard Kleist und Matthias LehmannEr ist einer der letzten Überlebenden der Shoah: Der am 1. Januar 1926 in Lodz geborene Dr. Leon Weintraub. Nach dem frühen Tod seines Vaters wuchs er mit seiner Mutter und vier älteren Schwestern in ärmlichsten Verhältnissen auf. 1940 wurde die Familie Weintraub von den Nationalsozialisten in das Ghetto Litzmannstadt (Lódz) zwangsumgesiedelt. Schon hier musste der damals 14-jährige Leon Zwangsarbeit leisten. Im August 1944 wurde Weintraub dann in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert, wo er nur knapp der Ermordung durch die Nationalsozialisten entging. In der Folge überlebte er mehrere Konzentrationslager und erlangte erst im April 1945 seine Freiheit zurück.Anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktages am 27. Januar 2026 zeigt phoenix die nunmehr zehnte Folge seiner Reihe Jahrhundertzeugen, die die dramatischen Erinnerungen von Holocaust-Überlebenden als Graphic-Novel-Erzählung dokumentiert.Leon Weintraub berichtet in seinem Jahrhundertzeugen-Gespräch auf anschauliche und ergreifende Weise von der Entmenschlichung durch die Nationalsozialisten. Als Zeitzeuge des schier Unvorstellbaren setzt er sich seit Jahrzehnten für die Aufklärung über den Holocaust und gegen Antisemitismus sowie Menschenverachtung ein. Unter anderem veröffentlichte er 2022 seine Memoiren unter dem Titel: "Die Versöhnung mit dem Bösen: Geschichte eines Weiterlebens."Wie in allen Folgen zuvor, bildet das Zeitzeugeninterview die Grundlage für die zweite Ebene des Gesprächsformates: Ebenso wie in den ersten neun Folgen haben auch hier die beiden renommierten Illustratoren und Graphic-Novellists Reinhard Kleist und Matthias Lehmann in Zusammenarbeit mit dem Autor viele Szenen der mündlichen Erzählung Leon Weintraubs zeichnerisch respektvoll und mit Zustimmung des Zeitzeugen umgesetzt und szenisch animiert. So ist eine beeindruckende und bewegende Oral-Graphic-Biography des Jahrhundertzeugen Leon Weintraub entstanden, der auch im Alter von inzwischen 100 Jahren weiter gegen das kollektive Vergessen und gegen einen neu aufkommenden Antisemitismus kämpft.Der Film ist bereits ab Montag, 26. Januar 2026, in den Mediatheken von ARD und ZDF sowie auf phoenix.de zu sehen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6200176