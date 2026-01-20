Österreich kam 2025 bei den Pkw-Neuzulassungen auf einen Elektro-Anteil von 21,3 Prozent. Schaut man sich die einzelnen Bezirke des Landes an, sticht jedoch ein Hauptstadtquartier aus der Statistik hervor: In Wien-Mariahilf waren im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte der Neuwagen Elektroautos. Dass die E-Auto-Neuzulassungen über das Land unterschiedlich verteilt sind, ist nichts Ungewöhnliches. Wien-Mariahilf ist nun aber der erste Österreicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
