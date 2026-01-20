Im SDAX kommt eine Aktie heute mächtig unter die Räder. Zeitweise brach das Papier um bis zu 15 Prozent ein. Auch am frühen Nachmittag ist die Aktie der mit großem Abstand der größte Tagesverlierer im SDAX. DER AKTIONÄR zeigt, was Anleger zu dem heutigen Kursrutsch wissen müssen. Die Aktie von Hypoport ist am Dienstag nach der Vorlage neuer Geschäftszahlen kräftig unter die Räder gekommen. Auslöser für den Kursrutsch war vor allem eine Eintrübung der Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen zum Jahresende.Auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär