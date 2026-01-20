Die Nervosität an den Märkten ist zurück. Neue handelspolitische Spannungen und ein schwacher Handelsauftakt bei deutschen Aktien sorgen derzeit für Zurückhaltung bei vielen Anlegern. Vor allem DAX-Titel sowie deutsche Small und Mid Caps stehen unter Druck. Doch gerade solche Phasen haben an der Börse immer wieder gezeigt, dass sie nicht nur Risiken, sondern auch Chancen bereithalten.Rücksetzer entstehen häufig weniger aus fundamentalen Gründen, sondern aus Verunsicherung. Genau hier unterscheidet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär