Leipzig (ots) -Muss der Staat Heranwachsende vor den Gefahren durch die Sozialen Medien schützen? Welches Recht wiegt schwerer - Jugendschutz oder Informationsfreiheit? Welche Alternativen zu einem gesetzlichen Verbot von Social Media für unter Sechzehnjährige gibt es? Diese und andere Fragen diskutieren Jugendliche, Lehrer und Eltern mit dem Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt, dem Medienpädagogen Prof. Rudolf Kammerl und der Erfurter Influencerin Beatrice Wolf bei "Fakt ist! Aus Erfurt" am Mittwoch, 21. Januar, 20.15 Uhr live im MDR-Fernsehen und im Livestream auf mdr.de/fakt-ist.Kathleen Bernhardt und Lars Sänger moderieren die Sendung, bei der das Live-Publikum im Studio wesentlichen Anteil am Gesprächsverlauf hat und sich mit Meinungen, Standpunkten, Erfahrungen und Fragen einbringt. Im Podium stellen sich der Diskussion folgende Gäste:• Prof. Dr. Mario Voigt (CDU), Ministerpräsident des Freistaats Thüringen• Prof. Dr. Rudolf Kammerl, Medienpädagoge, Universität Erlangen-Nürnberg• Beatrice Wolf, Influencerin aus Erfurt"Längst sind die Gefahren einer hohen Social-Media-Nutzung bekannt und trotzdem handeln wir als Gesellschaft viel zu zaghaft", ärgert sich der Thüringer Ministerpräsident Mario Voigt, selbst Vater von zwei Kindern. "Wir lassen ein digitales Experiment unter Echtzeitbedingungen an Menschen in ihrer Entwicklungsphase zu", empört sich der CDU-Politiker. Immerhin hat der Thüringer Regierungschef mit einem entsprechenden Antrag im Bundesrat etwas erreicht: Die Bundesregierung wurde dazu aufgefordert, Social-Media-Schutzräume für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gesetzlich auf den Weg zu bringen.Für den Medienpädagogen Professor Rudolf Kammerl von der Universität Erlangen-Nürnberg ist so ein Verbot von Social Media für unter 16-Jährige problematisch. Diese Plattformen hätten auch einen Nutzwert, dienten der Information und dem sozialen Austausch. Nur eine Minderheit der Jugendlichen entwickle ein riskantes Nutzungsverhalten. Für den vierfachen Familienvater wäre es hilfreicher, den bereits bestehenden Jugendschutz besser umzusetzen.Die Influencerin Beatrice Wolf aus Erfurt glaubt, dass es zu spät ist Social Media zu verbieten. Außerdem würden die Jugendlichen das Verbot sowieso umgehen.Fakt ist! Aus Erfurt: "Jugendschutz oder Zensur - Darf der Staat Social Media verbieten?"Mittwoch, 21.01.2026, 20.15 Uhr im Live-Stream auf mdr.de/fakt-istMittwoch, 21.01.2026, 20.15 Uhr live im MDR-FernsehenNach der Ausstrahlung ein Jahr in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E/)www.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Jens Borghardt,Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6200203