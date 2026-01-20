Cartier durchteuft 29,6 g/t Au auf 1,7 m und 13,2 g/t Au auf 1,0 m und entdeckt zwei neue hochgradige Goldzonen in strategischem Lückenbereich zwischen den Lagerstätten Chimo und East Chimo im Main Sector auf Cadillac

Val-d'Or, Quebec, 20. Januar 2026 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. ("Cartier" oder das "Unternehmen") (TSXV: ECR; FWB: 6CA) freut sich, die sechste Charge von Ergebnissen aus dem Main Sector im Rahmen des 100.000 m umfassenden Bohrprogramms (2 Bohrgeräte) auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Cadillac in Val-d'Or (Abitibi, Quebec) bekannt zu geben.

Strategische Höhepunkte aus dem Main Sector

Bohrergebnisse (Abbildungen 1 bis 4)

Zonen 5B3/5C3

CA25-300 durchteufte 29,6 g/t Au auf 1,7 m einschließlich 54,3 g/t Au auf 0,9 m (Zone 5B3).

CA25-303 durchteufte 13,2 g/t Au auf 1,0 m (Zone 5C3).

CA25-301 durchteufte 2,7 g/t Au auf 5,0 m einschließlich 8,0 g/t Au auf 1,0 m (Zone 5C3).

Zone 5B4

CA25-295 durchteufte 4,9 g/t Au auf 3,1 m.

CA25-292A durchteufte 3,1 g/t Au auf 4,0 m.

CA25-296 durchteufte 2,3 g/t Au auf 8,0 m.

Bedeutung für Anleger

Mit den Bohrlöchern CA25-300, 301 und 303 konnten zwei neue hochgradige Goldzonen (5B3 & 5C3) ermittelt werden, was das ausgeprägte Potenzial für eine Tiefenerweiterung und bedeutende Kosteneinsparungen zeigt. Diese neuen Entdeckungen befinden sich in strategischer Lage auf halbem Weg zwischen der Lagerstätte Chimo (nachgewiesene und angedeutete Ressource im Umfang von 683.300 Unzen und vermutete Ressource im Umfang von 904.000 Unzen) und der Lagerstätte East Chimo (angedeutete Ressource im Umfang von 1.400 Unzen und vermutete Ressource im Umfang von 464.700 Unzen), was eine effizientere Minenplanung und -erschließung unterstützt.

Die Bohrlöcher CA25-292A, 295 und 296 bestätigten, dass sich die Zone 5B4 (Lagerstätte East Chimo) bis zur Oberfläche erstreckt, was die Möglichkeit für flexiblere Betriebsszenarien und eine weitere Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Projekts eröffnet. Diese Goldzone erstreckt sich nun durchgängig von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.300 m und ist in der Tiefe weiterhin offen, was auf ein bedeutendes Potenzial für die Erweiterung der Ressourcen hindeutet.

Nächste Schritte

In den neuen Zonen 5B3/5C3 sind weitere Bohrungen erforderlich, um die Goldmineralisierung in der Tiefe zu erweitern. Hier lagert dieselbe Art von Mineralisierung wie in den Lagerstätten Chimo und East Chimo.

Es sind bereits weitere Explorationsbohrungen geplant, um mehrere neue vorrangige regionale Ziele im Main Sector zu erproben, die von eingehenden strukturellen und geologischen Modellen sowie der KI-gestützten Zielermittlung von VRIFY gestützt sind. Alles in allem verstärkt dies das Potenzial für zusätzliche Goldentdeckungen.

"Diese neuen hochgradigen Entdeckungen zwischen den Lagerstätten Chimo und East Chimo belegen die Kontinuität der Mineralisierung in diesem Gebiet und stärken unser Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Projekts. Durch die Bestätigung einer Mineralisierung in Oberflächennähe können wir Cadillac mit größerer Flexibilität und verbesserter Kapitaleffizienz weiterentwickeln." - Philippe Cloutier, President und CEO von Cartier.

"Diese Ergebnisse sind sehr ermutigend und bedeuten einen wichtigen Schritt nach vorn. Die Bohrungen konzentrieren sich nun auf das Gebiet westlich des historischen Schachts, einem weitgehend unzureichend erkundeten Bereich, in dem bekanntermaßen mehrere Goldvorkommen lagern. Wir sehen ein großes Potenzial für die Erweiterung der Ressourcen im westlichen Teil des Main Sector im weiteren Verlauf des Bohrprogramms, was den Wert des gesamten Projekts deutlich verbessern könnte." - Ronan Deroff, Vice President Exploration von Cartier.

Tabelle 1: Beste Analyseergebnisse der Bohrungen im Main Sector

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Kernlänge ** (m) Au (g/t) ungeschnitten vertikale Tiefe (m) Zone CA25-292A 65,0 69,0 4,0 3,1 ˜50 5B4 CA25-295 85,7 88,8 3,1 4,9 ˜75 5B4 CA25-296 78,0 86,0 8,0 2,3 ˜65 5B4 CA25-300 193,3 195,0 1,7 29,6 ˜150 5B3 einschließlich 193,3 194,2 0,9 54,3 CA25-301 275,0 280,0 5,0 2,7 ˜235 5C3 einschließlich 275,0 276,0 1,0 8,0 CA25-303 224,0 227,0 3,0 2,5 ˜170 5B3 und 241,0 242,0 1,0 13,2 ˜185 5C3

* Im Bohrkern wurden in verschiedenen Abschnitten Vorkommen von sichtbarem Gold (VG) festgestellt.

** Auf Grundlage der im Bohrkern festgestellten Winkel des Abschnitts werden die wahren Mächtigkeiten auf circa 65 bis 85 % der gemeldeten Kernabschnitte geschätzt.

Abbildung 1: Lage der neuen Bohrergebnisse (regionaler Lageplan)

Abbildung 2: Lage der neuen Bohrergebnisse (regionaler Längsschnitt)

Abbildung 3: Lageplan sowie Quer- und Längsschnitte des Main Sector

Abbildung 4: Fotos des Bohrkerns aus den Bohrlöchern CA25-295 und CA25-300.

Main Sector

Der Main Sector ist ein überaus höffiges Gebiet, das mehrere neu definierte vorrangige Bohrziele und Goldlagerstätten wie Chimo, East Chimo und West Nordeau umfasst. Die Lagerstätten enthalten nachgewiesene und angedeutete Ressourcen im Umfang von 736.600 Unzen (9,4 Millionen Tonnen mit 2,4 g/t Au) und vermutete Ressourcen im Umfang von 2.036.800 Unzen (29,1 Millionen Tonnen mit 2,2 g/t Au). Darüber hinaus wurden im Zuge der jüngsten Bohrkampagnen von Cartier zwei neue hochgradige Goldzonen entdeckt: die Zonen VG9 und VG10.

Die drei Lagerstätten befinden sich entlang eines in Ost-West-Richtung streichenden gescherten Korridors (Cadillac Fault Zone) und treten am Kontakt zwischen den turbiditischen Sedimentgesteinen (Wacke-Schlammstein), lokalisierten Konglomeraten und Eisenerzformationen der Cadillac Group im Hangenden und den mafischen Vulkaniten (Basalt) der Piché Group im Liegenden auf. Diese lithologische Kontaktzone bietet einen günstigen Horizont für einen hydrothermalen Flüssigkeitsstrom, vermutlich in Verbindung mit synvulkanischen Goldablagerungen.

Der Main Sector ist durch mindestens sechsundzwanzig subparallele Zonen mit Goldanreicherung definiert, die gewöhnlich und in erster Linie mit einer feinkörnigen und eingesprengten Arsenopyrit-Pyrrhotin-Mineralisierung mit durchdringender Biotit-Chlorit-Karbonat-Alteration in Zusammenhang stehen. Sie werden von späten Rauch- und weißen Quarzgängen und Erzgang-Stockwerken mit sichtbarem Gold durchkreuzt. Stellenweise können Begleitminerale wie Pyrit und Turmalin festgestellt werden.

Meilensteine des Explorationsprogramms 2025 bis 2027

100.000 m umfassendes Bohrprogramm (3. Quartal 2025 bis 2. Quartal 2027)

Im Zuge des ambitionierten 600 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms sollen sowohl bekannte Goldzonen erweitert (Wachstum auf bestehenden Flächen) und neue oberflächennahe potenzialreiche Ziele (Greenfield-Entdeckungen) erprobt werden. Das Ziel besteht darin, das hochgradige Goldpotenzial in Reviergröße entlang des 15-km-Abschnitts der Cadillac Fault Zone zu erschließen. Es gilt anzumerken, dass die kürzliche Konsolidierung dieses großen Grundbesitzes durch Cartier erstmals seit mehr als 90 Jahren die einzigartige Möglichkeit für eine uneingeschränkte Exploration bietet.

Grundlegende Umweltstudien und wirtschaftliche Bewertung des Abraums aus der Mine Chimo (3. Quartal 2025 bis 3. Quartal 2026)

Die Grundlagenstudien werden in zwei separate Teile gegliedert: 1) grundlegende Desktop-Umweltstudien und 2) eine erste geochemische Umweltcharakterisierung. Diese ersten Grundlagenstudien werden ein umfassendes Verständnis der aktuellen Umweltbedingungen vermitteln und zur Umsetzung von Betriebsabläufen führen, die die Umweltauswirkungen verringern, aber zugleich das Wirtschaftspotenzial des Projekts optimieren. Ergänzend zu diesen Studien wird auch eine erste Bewertung des wirtschaftlichen Potenzials des Abraums der ehemaligen Mine Chimo durchgeführt, um zu ermitteln, ob hieraus eine wirtschaftliche Menge Gold gewonnen werden kann.

Metallurgisches Probenahme- und Untersuchungsprogramm (4. Quartal 2025 bis 1. Quartal 2026)

Das metallurgische Untersuchungsprogramm soll der Definition der erwarteten Goldgewinnungsraten und der Verbesserung der historischen Ergebnisse aus der Lagerstätte Chimo dienen. Außerdem werden zum ersten Mal Daten zur metallurgischen Gewinnung für die Satellitenlagerstätten East Chimo und West Nordeau, für die keine früheren Daten vorliegen, erhoben. Im Rahmen dieses umfassenden Programms wird das mineralisierte Material charakterisiert, das Goldgewinnungspotenzial bestimmt und die optimale Mahlgröße bestätigt, sodass das effizienteste und kostengünstigste Verfahrensfließbild erarbeitet werden kann. Die erhobenen Daten werden die optimierte Projekterschließung unmittelbar unterstützen und haben das Potenzial, die Investitions- und Betriebskosten in bedeutendem Maße zu senken und zugleich die Umweltauswirkungen zu verringern.

Wirtschaftliche Erstbewertung (PEA, 2026)

Es wurden interne technische Studien eingeleitet, um eine Vielzahl von Erschließungsszenarien zu validieren, die die aktualisierte MRE und das aktuelle Marktumfeld berücksichtigen. Nach der Auswahl des optimalen Szenarios wird eine PEA durchgeführt, die auch auf den Ergebnissen des metallurgischen Untersuchungsprogramms und den grundlegenden Umweltstudien aufbaut, um die aktualisierte Entwicklungsstrategie und Vision des Projekts vorzustellen.

Tabelle 2: Koordinaten der Bohrstandorte im Main Sector

Bohrloch-Nr. UTM Easting (m) UTM Northing (m) Höhenlage (m) Azimut (°) Neigung (°) Bohrlochlänge (m) CA25-292A 332658 5319634 349 231 -45 177 CA25-293 332658 5319634 349 204 -63 198 CA25-294 332658 5319634 349 172 -69 231 CA25-295 332725 5319635 350 202 -53 132 CA25-296 332725 5319635 350 157 -45 141 CA25-297 332805 5319684 350 154 -45 220 CA25-298 332805 5319684 350 146 -65 270 CA25-299 332805 5319684 350 182 -76 282 CA25-300 332331 5319837 364 195 -51 240 CA25-301 332331 5319837 364 213 -69 315 CA25-303 332331 5319837 364 168 -50 249 CA25-304 332331 5319837 364 176 -73 381

Tabelle 3: Detaillierte Analyseergebnisse der Bohrungen im Main Sector

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Kernlänge** (m) Au (g/t) ungeschnitten vertikale Tiefe (m) Zone CA25-292A 65,0 69,0 4,0 3,1 ˜50 5B4 einschließlich 65,0 66,0 1,0 1,4 einschließlich 66,0 66,5 0,5 1,7 einschließlich 66,5 67,0 0,5 3,9 einschließlich 67,0 68,0 1,0 3,0 einschließlich 68,0 69,0 1,0 5,1 CA25-293 63,6 65,5 1,9 1,9 ˜55 5M4 einschließlich 63,6 64,6 1,0 2,3 einschließlich 64,6 65,5 0,9 1,4 CA25-294 80,0 81,0 1,0 1,1 ˜85 5B4 und 132,0 133,0 1,0 1,6 ˜120 5C4 CA25-295 73,2 74,4 1,2 2,7 ˜55 5M4 einschließlich 73,2 73,9 0,7 2,2 einschließlich 73,9 74,4 0,5 3,3 und 82,9 88,8 5,9 2,8 ˜75 5B4 einschließlich 82,9 84,0 1,1 1,5 einschließlich 85,7 86,2 0,5 1,0 einschließlich 86,2 87,0 0,8 4,9 einschließlich 87,0 88,0 1,0 6,2 einschließlich 88,0 88,8 0,8 5,6 CA25-296 78,0 86,0 8,0 2,3 ˜65 5B4 einschließlich 78,0 79,0 1,0 1,0 einschließlich 79,0 80,0 1,0 1,4 einschließlich 81,0 82,0 1,0 2,6 einschließlich 82,0 83,0 1,0 1,0 einschließlich 83,0 84,0 1,0 5,9 einschließlich 84,0 85,0 1,0 3,4 einschließlich 85,0 86,0 1,0 2,4 CA25-297 112,0 113,0 1,0 2,6 ˜80 5NE und 114,5 115,0 0,5 2,1 und 170,5 171,9 1,4 2,3 ˜120 5B4 einschließlich 170,5 171,0 0,5 1,7 einschließlich 171,0 171,9 1,0 2,6 CA25-298 133,0 134,0 1,0 1,5 ˜120 - und 151,0 152,8 1,8 2,6 ˜135 5NE einschließlich 151,0 152,0 1,0 1,7 einschließlich 152,0 152,8 0,8 3,7 CA25-299 135,0 136,0 1,0 2,5 ˜130 5NE und 160,0 161,0 1,0 4,1 ˜150 - und 220,0 221,0 1,0 1,0 ˜215 5B4 und 229,0 230,0 1,0 5,9 CA25-300 158,0 159,7 1,7 1,5 ˜120 5M3 einschließlich 158,0 159,0 1,0 1,1 einschließlich 159,0 159,7 0,7 2,1 und 193,3 195,0 1,7 29,6 ˜150 5B3 einschließlich 193,3 194,2 0,9 54,3 einschließlich 194,2 195,0 0,8 1,8 CA25-301 150,6 151,1 0,5 6,8* ˜140 - und 218,0 219,0 1,0 1,4 ˜205 5M3 und 222,0 223,0 1,0 1,7 und 255,0 255,9 0,9 2,3 ˜235 5B3 und 275,0 280,0 5,0 2,7 ˜235 5C3 einschließlich 275,0 276,0 1,0 8,0 einschließlich 277,0 278,0 1,0 2,0 einschließlich 278,0 279,0 1,0 1,8 einschließlich 279,0 280,0 1,0 1,4 CA25-303 224,0 227,0 3,0 2,5 ˜170 5B3 einschließlich 224,0 225,0 1,0 1,4 einschließlich 225,0 226,0 1,0 4,2 einschließlich 226,0 227,0 1,0 2,2 und 241,0 242,0 1,0 13,2 ˜185 5C3 CA25-304 249,0 250,0 1,0 1,2 ˜235 5M3 und 319,0 336,4 17,4 0,7 ˜310 5C3 einschließlich 319,0 320,0 1,0 1,8 einschließlich 330,0 331,0 1,0 2,1 einschließlich 333,0 334,0 1,0 1,0 einschließlich 334,0 335,0 1,0 1,8 einschließlich 335,9 336,4 0,5 2,1 und 342,0 343,0 1,0 1,2 ˜325 und 348,0 349,0 1,0 1,3 und 377,0 378,0 1,0 5,8 ˜355 -

* Im Bohrkern wurden in verschiedenen Abschnitten Vorkommen von sichtbarem Gold (VG) festgestellt.

** Auf Grundlage der im Bohrkern festgestellten Winkel des Abschnitts werden die wahren Mächtigkeiten auf circa 65 bis 85 % der gemeldeten Kernabschnitte geschätzt.

Qualitätssicherungs- und Qualitätskontroll-(QA/QC)-Programm

Der Bohrkern aus dem Projekt Cadillac mit NQ-Durchmesser wird nach Erhalt von der Bohranlage von den Geologen von Cartier beschrieben und beprobt. Der Kern wird in zwei Hälften gesägt, wobei eine Hälfte gekennzeichnet, verpackt und zur Analyse eingereicht wird, während die andere Hälfte zur späteren Referenz und Überprüfung in den Kernlagereinrichtungen von Cartier in Val-d'Or (Quebec) aufbewahrt wird. Im Rahmen des Qualitätssicherungs- und Qualitätskontroll-(QA/QC)-Programms gibt Cartier vor dem Versand in regelmäßigen Abständen Leerproben und zertifizierte Referenzmaterialien (Standards) in die Probencharge, um die Laborleistung und die Analysegenauigkeit zu überwachen.

Die Bohrkernproben werden zur Aufbereitung und Goldanalyse an das Analyselabor von MSALABS in Val-d'Or (Quebec) überstellt. Die gesamte Probe wird getrocknet und zerkleinert (70 % auf kleiner als 2 Millimeter). Die Goldanalyse wird an einer Teilprobe von etwa 500 g unter Verwendung der Chrysos Photon AssayTM-Technologie durchgeführt, bei der der Goldgehalt schnell und zerstörungsfrei anhand hochenergetischer Röntgenstrahlung mit Gammadetektion analysiert wird.

Alternativ werden die Proben zur Aufbereitung und Goldanalyse an die Einrichtung von Activation Laboratories Ltd. ("Actlabs") in Val-d'Or bzw. Ste-Germaine-Boulé, beide in Quebec, geschickt. Die gesamte Probe wird getrocknet, zerkleinert (90 % auf kleiner als 2 Millimeter) und 250 g werden pulverisiert (90 % auf kleiner als 0,07 Millimeter). Die Goldanalyse erfolgt mittels 50-g-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie (AAS), wobei die Nachweisgrenze bei bis zu 10.000 ppb liegt. Proben, die diesen Schwellenwert überschreiten, werden mittels Brandprobe mit gravimetrischer Auswertung erneut analysiert, um die hochgradigen Werte genau zu bestimmen.

Sowohl MSALABS als auch Actlabs sind nach ISO/IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert und wenden branchenübliche QA/QC-Protokolle an. Ihre internen Qualitätskontrollprogramme umfassen die Verwendung von Leer- und Doppelproben sowie zertifizierten Referenzmaterialien in bestimmten Abständen mit festgelegten Akzeptanzkriterien, um die Datenintegrität und analytische Präzision sicherzustellen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und fachliche Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Vice President Exploration, der ein "qualifizierter Sachverständiger" im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") ist, erstellt, geprüft und genehmigt.

Über das Projekt Cadillac

Das Projekt Cadillac, das sich über 14.000 Hektar entlang eines 15-Kilometer-Abschnitts der Verwerfungszone Cadillac erstreckt, ist eine der größten konsolidierten Liegenschaften im Bergbaurevier Val-d'Or. Das Vorzeige-Asset von Cartier beinhaltet die historischen Projekte Chimo Mine und East Cadillac, wodurch es über eine dominante Stellung in einer erstklassigen Goldbergbauregion verfügt. Das Projekt, das mit hervorragendem Straßenzugang, ganzjährig verfügbarer Infrastruktur und nahegelegenen Aufbereitungskapazitäten aufwarten kann, befindet sich in einer idealen Position für einen schnellen Ausbau und eine schnelle Wertschöpfung.

Das Konzessionsgebiet Cadillac enthält in allen Sektoren eine Goldressource von insgesamt 767.800 Unzen in der Kategorie der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen (10,0 Millionen Tonnen mit 2,4 g/t Au) bzw. von 2.416.900 Unzen in der Kategorie der vermuteten Ressourcen (35,2 Millionen Tonnen mit 2,1 g/t Au). Siehe Cartiers Pressemitteilung vom 18. Dezember mit dem Titel "Cartier Reports Significant Gold Resource Growth At Cadillac With 9,953,000 tonnes at a grade of 2.40 g/t Au for 767,800 Ounces Measured and Indicated, a 7% Increase and 35,185,000 tonnes at a grade of 2.14 g/t Au for 2,416,900 Ounces Inferred, a 48% Increase."

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Val-d'Or (Quebec), das durch Entdeckung und Erschließung in einem von Kanadas ertragreichsten Bergbaurevieren einen Mehrwert für seine Aktionäre erzielen will. Das Unternehmen verfügt über tiefgehende technische Kompetenzen und nachweislich erfolgreiche Explorationsprogramme, um sein Vorzeigeprojekt Cadillac auszubauen. Die Strategie von Cartier ist klar darauf ausgerichtet, das vollständige Potenzial einer der größten unerschlossenen Goldliegenschaften in Quebec freizusetzen.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P. Geo.

President und CEO

Telefon: 819-856-0512

mailto:philippe.cloutier@ressourcescartier.com

http://www.ressourcescartier.com

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

