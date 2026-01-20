Die KI-gestützte Lösung für die Suche nach geistigem Eigentum vereinfacht komplexe Rechercheaufgaben und erweitert den Zugang zu kuratierten Inhalten

CAS, ein Geschäftsbereich der American Chemical Society, der sich auf wissenschaftliches Wissensmanagement spezialisiert hat, kündigt die vollumfängliche Funktionalität von CAS IP Finder an, unterstützt durch STN. Kunden von CAS STNext können nun auf die komplette Lösung zur Suche nach geistigem Eigentum zugreifen, die sämtliche Suchmethoden, erweiterte Inhaltssammlungen und fortschrittliche Analysewerkzeuge umfasst.

Angesichts des stetig wachsenden Patentvolumens und der zunehmenden Vernetzung wissenschaftlicher Disziplinen wird die Recherche nach geistigem Eigentum immer komplexer und das Risiko, frühere Erfindungen zu übersehen, steigt. Unternehmen hatten bisher die Wahl, entweder spezialisierte Mitarbeiter für die Recherche mit umfassenden Tools auszustatten oder einem breiteren Team begrenzte Funktionen zur Verfügung zu stellen. Mit dem CAS IP Finder muss dieser Kompromiss nicht mehr eingegangen werden, da er flexible Zugangspunkte bietet, über die Nutzer aller Kenntnisstufen auf kuratierte Inhalte und präzise Suchtools zugreifen können.

"Da wissenschaftliche Daten und Patentdaten immer komplexer werden, benötigen Unternehmen IP-Suchlösungen, die einen teamübergreifenden Zugriff ermöglichen", so Manuel Guzman, President von CAS. "CAS IP Finder erlaubt eine breitere Beteiligung an der IP-Recherche und sorgt gleichzeitig für die Tiefe und Genauigkeit, die komplexe Patentarbeiten erfordern. Auf diese Weise werden schnellere, evidenzbasierte Entscheidungen unterstützt."

Einfacherer Zugang zu umfassenden Datenbanken ohne Abstriche bei der Genauigkeit eingehen zu müssen

CAS IP Finder gewährt Zugriff auf mehr als 100 wissenschaftliche, patentbezogene und nicht patentbezogene Literaturdatenbanken, die seit Jahrzehnten die Grundlage von STN bilden. Nutzer können jetzt diese Fülle an Daten ohne Befehlszeilenkenntnisse durchsuchen und dabei die von IP-Fachleuten geforderte Präzision erzielen. Zu den neuen Funktionen gehören:

Ein intuitiver Abfrage-Generator, der qualitativ hochwertige Suchanfragen ohne die üblichen Lernkurven ermöglicht.

Proprietäre, KI-gestützte explorative Suche, bei der Texte mithilfe von maschinellem Lernen und natürlicher Sprachverarbeitung analysiert werden.

Erweiterte Life-Science-Inhalte, die speziell eingebettet wurden, um IP-Experten dabei zu unterstützen, wichtige Informationen in komplexen Datensätzen zu finden.

Interaktive Visualisierungstools, um Muster in großen Datensätzen zu erkennen.

Erweiterte Reporting-Funktionen mit anpassbaren Optionen zum Hervorheben und Formatieren von Schlüsselwörtern.

Unter diesen Funktionen sticht die proprietäre explorative Suche als einzigartige Weiterentwicklung in der IP-Recherche heraus, bei der Texteingaben analysiert werden, um relevante Patente und Nicht-Patentdokumente zu identifizieren, Schlüsselbegriffe zu erfassen und Optimierungen zur Verbesserung der Relevanz vorzuschlagen, ohne dass spezielle Syntaxkenntnisse erforderlich sind. Patentprüfer nutzen dieses Verfahren, da es Erkenntnisse liefert, die mit herkömmlichen Suchmethoden bisher nicht erzielt werden konnten.

"Die Herausforderung bestand darin, die Präzision und Tiefe von CAS STNext aufrechtzuerhalten und dabei die bisherige Barriere, nämlich die Befehlszeile, zu beseitigen", so Tim Wahlberg, Chief Product Officer bei CAS. "Unsere proprietäre explorative Suche setzt auf maschinelles Lernen, das anhand der CAS Content Collection trainiert wurde, um Erkenntnisse zu liefern, auf die sich Patentprüfer heute verlassen. Wir haben komplexe IP-Recherchen zugänglich gemacht, ohne dabei Kompromisse bei der Genauigkeit einzugehen."

Die Lösung erfüllt zudem spezifische Anforderungen der pharmazeutischen und biotechnologischen Forschung. Die von CAS-Wissenschaftlern kuratierte CAS Bioactivity-Datei umfasst normalisierte Struktur-Wirkungs-Beziehungen, ADME- und Toxizitätsdaten, die speziell zur Unterstützung von Patentforschungsabläufen strukturiert wurden. Dieser gezielte Ansatz hilft Forschern, entscheidende Informationen zu identifizieren, die mit herkömmlichen Methoden nur schwer zu ermitteln wären, was das Risiko bei der Arzneimittelforschung und -entwicklung verringert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte CAS IP Finder, unterstützt durch STN CAS.

