EQS-News: Syzygy Plasmonics / Schlagwort(e): ESG/Vertrag

Syzygy Plasmonics unterzeichnet wegweisenden kommerziellen Abnahmevertrag mit Trafigura zur Lieferung von fortschrittlichem nachhaltigem Flugkraftstoff



20.01.2026 / 14:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Abschluss eines verbindlichen sechsjährigen Abnahmevertrags stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Branche dar und ebnet den Weg für die Nutzung von reichlich vorhandenem Biogas zur Herstellung von kostengünstigem SAF HOUSTON, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Syzygy Plasmonics, ein weltweit führender Anbieter von lichtgesteuerter chemischer Reaktortechnologie, gab heute den Abschluss eines verbindlichen sechsjährigen Abnahmevertrags für nachhaltige Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuel, "SAF") zwischen seiner Tochtergesellschaft SP Developments Uruguay S.A. und Trafigura Pte Ltd ("Trafigura"), einem Marktführer in der globalen Rohstoffindustrie, bekannt. Dieser wegweisende Abnahmevertrag umfasst die gesamte Produktionsmenge der ersten Anlage von Syzygy, NovaSAF-1, wobei die ersten Lieferungen für das Jahr 2028 vorgesehen sind. Die Vereinbarung beinhaltet auch eine Option für Trafigura, zusätzliche Mengen aus zukünftigen Projekten von Syzygy zu erwerben, wodurch das Potenzial besteht, eine bedeutende Menge an konformem SAF zu liefern, um die gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen. Dieser Meilenstein fällt in eine entscheidende Phase für die Luftfahrt, da die Ausweitung der SAF-Vorgaben mit einer Verknappung der verfügbaren nachhaltigen Rohstoffe einhergeht, eine Einschränkung, die festgestellt wurde in dem Bericht Global Feedstock Assessment for SAF Production: Outlook to 2050 . Die Lösung von Syzygy begegnet diesen Einschränkungen, indem sie reichlich vorhandenes Biogas mit erneuerbarer Elektrizität in einer modularen, elektrifizierten Plattform kombiniert. In großem Maßstab dürfte das Einsatzmodell von Syzygy kostengünstig sein und sogar andere SAF-Verfahren übertreffen, die auf Rohstoffe mit begrenzter Verfügbarkeit wie beispielsweise gebrauchtes Speiseöl angewiesen sind. Der unter dem Markennamen NovaSAF vertriebene Prozess von Syzygy hat die ISCC-Vorzertifizierung für die Herstellung von Renewable Fuels of Non-Biological Origin (RFNBO) und Advanced BioSAF-konformen Kraftstoffen erhalten. Dies bietet Europa, dem Vereinigten Königreich und anderen Ländern einen weiteren praktikablen und skalierbaren Weg, um die ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele für 2030 zu erreichen. "Diese Vereinbarung stellt einen entscheidenden Schritt auf unserem Weg zu kommerzieller Bedeutung und zur Revolutionierung des SAF-Marktes dar", erklärte Trevor Best, Geschäftsführer von Syzygy Plasmonics. "Mit einem unterzeichneten Abnahmevertrag von einem weltweit führenden Unternehmen wie Trafigura und nach dem erfolgreichen Abschluss des FEED-Engineerings im Dezember sind wir nun bereit, die Finanzierung für den Bau von NovaSAF-1 sicherzustellen und unsere Technologie vom Potenzial in die Produktion zu überführen." NovaSAF-1: Eine Blaupause für effiziente SAF-Produktion Das erste kommerzielle Projekt von Syzygy mit dem Namen NovaSAF-1 wird in Durazno, Uruguay, angesiedelt sein und die weltweit erste elektrifizierte Biogas-zu-SAF-Anlage sein, die RFNBO-konformes SAF produziert. Es wird Biogas aus der Milchpulverfabrik Estancias Del Lago und erneuerbare Energie aus Uruguay nutzen, um synthetisches paraffinisches Kerosin (SPK) SAF herzustellen, dessen Lebenszyklusemissionen um 90 % niedriger sind als die von fossilem Düsentreibstoff, und gleichzeitig eine attraktive Projektwirtschaftlichkeit aufweisen. Jason Breslaw, Leiter des Bereichs Geschäftsentwicklung für kohlenstoffarme Kraftstoffe bei Trafigura, erklärte:

"Diese Abnahmevereinbarung ergänzt unsere Strategie, die Bemühungen der Branche zur Diversifizierung der SAF-Versorgung zu unterstützen, insbesondere da Vorschriften zunehmend die Verwendung fortschrittlicher Kraftstoffe vorschreiben. Dank des globalen Netzwerks für kohlenstoffarme Kraftstoffe von Trafigura sind wir in der Lage, Kunden aus der Luftfahrtbranche dabei zu unterstützen, diese Anforderungen effizient und kostengünstig zu erfüllen. Wir freuen uns, Syzygys innovativen Weg von Biogas zu SAF zu unterstützen, der das Potenzial hat, sowohl die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften als auch Wettbewerbsvorteile zu gewährleisten." Der Weg zur globalen Kommerzialisierung Dieser Meilenstein des Unternehmens bringt Syzygy seiner Mission näher, die bedeutende globale Chance zu nutzen, Biogas mithilfe von erneuerbarer Energie gewinnbringend in SAF umzuwandeln. Mit diesem kommerziellen Konzept ist das Unternehmen in der Lage, das Projektmodell weltweit zu replizieren und die kostengünstige SAF-Produktion weltweit voranzutreiben. Syzygy hat im Dezember die FEL-3-Entwicklungsphase abgeschlossen. Der nächste wichtige Meilenstein für das Unternehmen ist die Beschaffung von Finanzmitteln, um das Kapital für den Bau der NovaSAF-1-Anlage zu sichern. Informationen zu Syzygy Plasmonics

Syzygy Plasmonics ist ein Technologieunternehmen, das mit seiner proprietären lichtgesteuerten Reaktortechnologie die chemische Produktion dekarbonisiert. Durch den Ersatz fossiler Brennstoffe durch erneuerbaren Strom ermöglicht Syzygy die Produktion von nachhaltigem Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF) zu marktführenden Preisen. Syzygy hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas, und trägt durch die Kraft der Photokatalyse zu einer saubereren Zukunft bei. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.plasmonics.tech/home Informationen zu Trafigura

Trafigura ist ein führender Rohstoffkonzern, der sich im Besitz seiner Mitarbeiter befindet und vor über 30 Jahren gegründet wurde. Als zentraler Akteur in der globalen Lieferkette verbindet Trafigura wichtige Ressourcen, um die Welt mit Energie zu versorgen und aufzubauen. Wir nutzen unsere Infrastruktur, unsere Marktkenntnisse und unser weltweites Logistiknetzwerk, um Öl und Erdölprodukte, Metalle und Mineralien, Gas und Strom von ihrem Produktionsort zu ihrem Bestimmungsort zu transportieren. Dabei bauen wir starke Beziehungen auf, die Lieferketten effizienter, sicherer und nachhaltiger machen. Wir investieren in Projekte und Technologien im Bereich erneuerbare Energien, um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu fördern, unter anderem über MorGen Energy und das Joint Venture Nala Renewables. Die Trafigura Group umfasst auch Industrieanlagen und operative Unternehmen, darunter den Multimetallproduzenten Nyrstar, das Kraftstofflager- und -vertriebsunternehmen Puma Energy, das Joint Venture Impala Terminals und Greenergy, einen Lieferanten und Vertreiber von Kraftstoffen und Biokraftstoffen. Die Gruppe beschäftigt rund 14.500 Mitarbeiter, von denen über 1.400 Aktionäre sind, und ist in über 150 Ländern tätig. Besuchen Sie: www.trafigura.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2240017/Syzygy_Plasmonics__Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/syzygy-plasmonics-unterzeichnet-wegweisenden-kommerziellen-abnahmevertrag-mit-trafigura-zur-lieferung-von-fortschrittlichem-nachhaltigem-flugkraftstoff-302663980.html



20.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News