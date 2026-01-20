Anzeige
WKN: 866953 | ISIN: US4370761029 | Ticker-Symbol: HDI
Home Depot: Der 200 Mrd. USD-Trump-Plan trifft auf attraktive 2,5 % Dividendenrendite

Home Depot steht als weltweit größte Baumarktkette vor einer neuen Wachstumsphase. Ein ambitionierter Plan von Donald Trump sieht vor, mit 200 Milliarden USD durch gezielte Käufe von Hypothekenanleihen den Immobiliensektor massiv zu stimulieren. Von den sinkenden Zinsen und der steigenden Renovierungsbereitschaft dürfte der Konzern unmittelbar profitieren. Anleger lockt bereits heute eine Dividendenrendite von 2,5 %, die durch den politischen Rückenwind in den kommenden Jahren weiter steigen dürfte.

Home Depot: Die weltweit größte Baumarktkette

In der Welt der US-Einzelhandelsriesen gibt es kaum einen Namen, der so eng mit dem amerikanischen Traum vom Eigenheim verknüpft ist wie Home Depot. Als weltweit größte Baumarktkette mit 15 Prozent Marktanteil operiert das Unternehmen an der Schnittstelle zwischen privatem Do-it-yourself-Enthusiasmus sowie professionellem Handwerk und adressierte einen 1,1 Billionen USD-Markt. Mit über 2.350 Filialen in Nordamerika dominiert Home Depot ein Marktsegment, das so fundamental ist wie das Fundament eines Hauses. Doch während die Branche zuletzt unter den hohen Hypothekenzinsen litt, zeichnet sich nun eine tektonische Verschiebung am Horizont ab. Ein massiver staatlicher Eingriff könnte den schlafenden Riesen der Baumärkte wecken.





Endlos Turbo Long 256,2302 open end: Basiswert Home Depot

DJ6C01
Quelle: DZ BANK: Geld 20.01. 08:37:24, Brief 20.01. 08:37:24
10,29 EUR10,42 EUR -2,09%Basiswertkurs: 380,17 USD
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: NYSE , 17.01.
Basispreis256,2302 USDKnock-Out-Barriere256,2302 USD
Hebel3,09xAbstand zum Basispreis in %32,60%
Abstand zum Knock-Out in %32,60%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,10

Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





