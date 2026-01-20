EQS-News: Reju / Schlagwort(e): Expansion/Sonstiges

Reju gibt die Auswahl des Standorts für das erste Regenerationszentrum für Industrieanlagen in den USA in Rochester, New York, bekannt



20.01.2026

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PARIS, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Reju , das Unternehmen für die Regeneration von Textilien zu Textilien, gab heute bekannt, dass es den Standort für seine erste Industrieanlage in den USA ausgewählt hat, was einen wichtigen Meilenstein in seinen Bemühungen um eine globale Expansion darstellt. Dieses künftige Regenerationszentrum wird in Rochester, New York, angesiedelt sein und unterstreicht damit das Engagement von Reju für die Einführung von Kreislaufsystemen für Textilien in den wichtigsten Regionen weltweit. Der Reju-Standort erstreckt sich über 18,9 Hektar im Eastman Business Park und hat sich zum Ziel gesetzt, jährlich das Äquivalent von 300 Millionen Artikeln zu regenerieren, die sonst als Textilabfall enden würden, und rBHET zu produzieren, das dann zu Reju-PET repolymerisiert wird. Die Auswahl des Standorts wird auch Möglichkeiten zur Diversifizierung und zum Nearshoring der Produktion bieten. Das Projekt unterliegt der endgültigen Investitionsentscheidung des Vorstands von Technip Energies, der Muttergesellschaft von Reju. "Als unser erstes Regenerationszentrum in den Vereinigten Staaten ist diese Standortwahl ein großer Schritt vorwärts beim Aufbau eines wirklich globalen Kreislaufsystems", sagte Patrik Frisk, CEO von Reju. "Wir sind stolz darauf, die nachhaltige Produktion und die Arbeitsplätze von Reju in die Gemeinde Rochester zu bringen." Die Anlage wird ein wichtiges Element in Rejus wachsendem Netzwerk von Regenerationszentren sein und ergänzt die bereits in Betrieb genommene Demonstrationsanlage Regeneration Hub Zero in Frankfurt sowie die im letzten Jahr bekannt gegebene Standortwahl für Regeneration Hub One im Chemelot Industrial Park in Sittard, Niederlande. Reju nutzt eine von Technip Energies und IBM Research entwickelte Recyclingtechnologie, um Textilabfälle, angefangen bei Polyester, zu hochwertigem Reju-Polyester zu regenerieren. Dieses regenerierte Material hat einen um 50 % geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck als neues Polyester und ist so konstruiert, dass es mehrfach recycelt werden kann, wodurch die Abhängigkeit der Industrie von fossilen Rohstoffen verringert wird. "Der Staat New York hat sich verpflichtet, gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen und innovative Projekte und Unternehmen zu unterstützen, die sich dafür einsetzen, dass Materialien nicht auf Mülldeponien landen und unser Planet geschützt wird", sagte Gouverneurin Hochul. "Das ehrgeizige Projekt von Reju, das rund 70 neue Arbeitsplätze im Eastman Business Park schaffen wird, zeigt, wie intelligente Investitionen Abfälle in Chancen verwandeln, die Bemühungen unseres Staates um eine umweltfreundliche Wirtschaft weiter unterstützen und eine bessere Zukunft für alle schaffen können." "Kodak ist begeistert, Reju im Eastman Business Park willkommen zu heißen", sagte Jim Moran, Kodaks Präsident von EBP. "Wir freuen uns darauf, Reju beim Aufbau eines Systems zu unterstützen, in dem es keinen Textilabfall mehr gibt, indem wir die einzigartige Infrastruktur und die Fähigkeiten unseres Parks nutzen." Durch Partnerschaften mit globalen Marken, Fabriken und Abfallaggregatoren gewährleistet Reju die vollständige Rückverfolgbarkeit von Textil zu Textil und verwandelt Kleidungsstücke, die für die Mülldeponie oder Verbrennung bestimmt sind, in Rohstoffe für eine neue Kreislaufwirtschaft. Der U.S. Regeneration Hub stärkt die Präsenz von Reju in den USA weiter. "Reju investiert in eine Zukunft, in der Nach-Gebrauchs-Textilabfälle zu einer Ressource und nicht zu einer Belastung werden", fügt Frisk hinzu. "Es ist ein Signal an den Markt, dass Kreislaufwirtschaft in großem Maßstab möglich ist, und jetzt ist es an der Zeit, dafür zu sorgen, dass die Dynamik weiter zunimmt." Weitere Informationen finden Sie unter reju.com. Über Technip Energies Technip Energies ist ein weltweit tätiges Technologie- und Ingenieurunternehmen. Mit führenden Positionen in den Bereichen LNG, Wasserstoff, Ethylen, nachhaltige Chemie und CO2 Management tragen wir zur Entwicklung wichtiger Märkte wie Energie, Energiederivate, Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft bei. Unsere komplementären Geschäftsbereiche Technologie, Produkte und Dienstleistungen (TPS) und Projektlieferung setzen Innovationen in skalierbare und industrielle Realität um. Unsere mehr als 17.000 Mitarbeiter in 34 Ländern setzen sich durch Zusammenarbeit und hervorragende Leistungen dafür ein, Wohlstand mit Nachhaltigkeit zu verbinden und eine Welt zu schaffen, die Bestand hat. Technip Energies erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 6,9 Mrd. EUR und ist an der Euronext Paris notiert. Die Gesellschaft verfügt auch über außerbörslich gehandelte American Depositary Receipts. Über Reju Reju ist ein Unternehmen für die Aufbereitung von Textilien zu Textilien, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für das Recycling von Polyestertextilien und PET-Abfällen konzentriert. Reju, das sich im Besitz von Technip Energies befindet und eine in Zusammenarbeit mit IBM Research entwickelte Technologie nutzt, hat sich zum Ziel gesetzt, ein globales Kreislaufsystem für Textilien zu etablieren, um PET-Kunststoff, der in Textilabfällen nach dem Gebrauch enthalten ist, zu vermeiden. Weitere Informationen unter www.reju.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864465/Reju_US_Regeneration_Hub_map.jpg

