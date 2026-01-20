MDAX-Wert Hypoport mit zweistelligem Kurseinbruch



Was sind die Gründe?



Hypoport, das für sein Netzwerk von Technologieunternehmen bekannt ist, hat am Dienstagmorgen seine operativen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 präsentiert. In einem sich normalisierenden Marktumfeld verzeichnete die Hypoport SE im Geschäftsjahr 2025 eine positive Entwicklung ihrer operativen Kennzahlen in den Segmenten Real Estate & Mortgage sowie Financing Platforms. Das Transaktionsvolumen der Kreditplattform Europace stieg im Jahresvergleich um 13 %, wobei insbesondere die spezialisierten Plattformen Genopace und Finmas sowie freie Vertriebe Marktanteile gewannen. Getragen wurde dieses Wachstum primär durch Finanzierungen für den Neubau und den Bestandserwerb, auch das Geschäft mit Prolongationen erholte sich leicht, während das Volumen für energetische Sanierungen auf niedrigem Niveau verharrte.



Jedoch blieb das Wachstum bei den Ratenkrediten auf Europace aufgrund einer restriktiven Kreditvergabe der Banken in einem insgesamt schwachen Marktumfeld verhalten. Dies könnte unter anderem der Grund sein, warum die Hypoport-Aktie heute zweistellig im Minus notiert.









Quelle: HSBC









