20. Januar 2026 - VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / Madoro Metals Corp. ("Madoro" oder das "Unternehmen"), ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Hartgesteinsprojekte mit Lithium und kritischen Mineralien in der kanadischen Provinz Quebec gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass es einen Vertrag mit Prospectair Geosurveys Inc. aus Gatineau, QC, hinsichtlich der Durchführung einer luftgestützten Magnetfeldvermessung über dem unternehmenseigenen Mineralprojekt First Green Lithium beim Lithiumvorkommen Decelles in der Region Abitibi Témiscamingue, etwa 75 km südwestlich von Val-d'Or, Quebec, unterzeichnet hat.

Um ein umfassenderes Bild der Region zu erhalten und doppelte Arbeit zu vermeiden, arbeitet Madoro mit seinem südöstlichen Nachbarn, Narrow River Resources Pty Ltd. ("NRR") aus Australien, zusammen, dessen Mineralprojekt in Quebec an das Mineralprojekt First Green Lithium von Madoro angrenzt. Die kombinierte Untersuchung wird eine Fläche von etwa 387 km² abdecken und es beiden Unternehmen ermöglichen, regionale strukturelle Trends und lithologische Kontraste zu untersuchen, die für die Interpretation der geologischen Bedingungen, die für das Vorkommen von lithiumhaltigen Pegmatiten und anderen kritischen Mineralien günstig sind, von Bedeutung sein werden.

"Quebec genießt hohes Ansehen für Lithiumentdeckungen in Hartgestein, von denen einige erstklassig sind", sagte Brian Ostroff, Executive Chairman von Madoro. "Das aufstrebende Vorkommen Decelles hat einige vorläufige Erfolge verzeichnet, wurde jedoch bis dato noch nicht umfassend erkundet. Die bevorstehende Flugvermessung wird es uns ermöglichen, unsere Vorarbeiten auf unserem Mineralprojekt voranzutreiben, und durch die Zusammenarbeit mit unserem Nachbarn NRR werden wir in der Lage sein, ein wesentlich größeres Gebiet abzudecken, Informationen auszutauschen und beiden Unternehmen die Möglichkeit zu geben, spezifische Gebiete von Interesse zu generieren, um weitere Explorationen und Bohrungen durchzuführen."

Die Mineralprojekte First Green Lithium und NRR liegen direkt nördlich und angrenzend an das Mineralprojekt Tansim von Elevra Lithium Limited (ASX: ELV) (vormals Sayona Mining) und südwestlich des Mineralprojekts Decelles von Power Metals Corp (TSX-V: PVM).

Qualifizierter Sachverständiger

John Langton (P. Geo.), ein gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects qualifizierter Sachverständiger (QP), hat den Inhalt und die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Madoro Metals Corp.

Madoro Metals Corp. (MDM | TSX Venture Exchange; MSTXF | OTC; A2QQ1X | Frankfurt) ist ein aufstrebendes Rohstoffunternehmen, das sich mit der Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralprojekten in Kanada und Mexiko befasst. Madoro besitzt eine Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung am Mineralprojekt First Green Lithium, das sich beim aufstrebenden Lithiumvorkommen Decelles in der Region Abitibi Témiscamingue, etwa 75 km südwestlich von Val-d'Or (Quebec), befindet, eine 50-%-Beteiligung am Mineralprojekt Ralleau in der Region Urban Barry, Lebel-sur-Quévillon, Quebec, sowie eine 100-%-Beteiligung am Mineralprojekt Cerro Minas in Oaxaca, Mexiko. Für weitere Informationen werden Investoren und Aktionäre gebeten, die Website des Unternehmens unter www.madorometals.com zu besuchen, das Büro unter 1-604-681-1568 oder gebührenfrei unter 1-877-377-6222 anzurufen oder eine E-Mail an info@madorometals.com zu senden.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"BRIAN OSTROFF"

Brian Ostroff, Executive Chair & Direktor

bostroff@madorometals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen beruhen und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es wegen neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist laut Gesetz oder den Richtlinien der TSX Venture Exchange vorgeschrieben. Den Lesern wird empfohlen, die vollständigen öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca einzusehen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

