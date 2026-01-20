Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) könnte die Diagnose von Krebs revolutionieren. Daran glaubt offenbar auch der Pharma-Konzern Bristol Myers Squibb. Die Amerikaner schließen sich mit keinem geringeren als den Software-Giganten Microsoft zusammen, um die Früherkennung von Lungenkrebs zu beschleunigen.Darüber hinaus verfolgen die Firmen das Ziel, den gleichberechtigten Zugang zur Versorgung durch Lungenkrebs-spezifische KI-Workflows in der Radiologie-Lösungssuite von Microsoft zu ermöglichen.Und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär