Der deutsche Blockchain-Pionier und Seriengründer Patrick Gruhn ist mit seinem neuen Unternehmen Perpetuals.com ab heute an der Nasdaq gelistet. Als CEO will er mit seiner Blockchain-Technologie unter anderem den 17-Billionen Dollar großen CFD-Markt aufmischen. Dass er einmal ein Seriengründer und Selfmade-Milliardär werden könnte, ahnte Patrick Gruhn noch nicht, als er vor mehr als 25 Jahren mit 18 in Hannover seine erste IT-Firma für Webhosting ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE