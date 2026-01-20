Der Volkswagen-Konzern hat 2025 weltweit 983.100 E-Fahrzeuge ausgeliefert, fast ein Drittel mehr als 2024. In Europa ging es sogar um 66 Prozent nach oben, in China dagegen um 44 Prozent abwärts. Wir fassen die jetzt im Detail vorliegende Jahresbilanz der Wolfsburger zusammen. Bei den Pkw-Marken sticht vor allem Skoda heraus. Einige Statistik-Highlights hatte Volkswagen dieser Tage bereits per LinkedIn vorab verbreitet. So wissen wir, dass der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
